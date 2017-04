MONTE DEI PASCHI/ Ultime notizie. Mps e i consigli di Adrian (Fmi) per l'Italia (oggi 22 aprile 2017)

Monte dei Paschi di Siena, Lapresse

MONTE DEI PASCHI DI SIENA. MPS E I “CONSIGLI” DI ADRIAN (FMI) PER L’ITALIA I crediti in sofferenza restano un problema non da poco per l’intero sistema bancario italiano e non solo per Monte dei Paschi di Siena. Anche il Fondo monetario internazionale ha segnalato la situazione critica del nostro Paese su questo fronte e Tobias Adrian, capo del Dipartimento mercati dei capitali del Fmi, ha spiegato in un’intervista che l’Italia ha compiuto dei passi importanti per risolvere il problema, come la creazione del Fondo Atlante e la fusione tra banche popolari. “Ci vorrebbe anche una valutazione più approfondita dell’attivo di un numero più ampio di banche”, ha aggiunto, evidenziando come non esista una soluzione semplice al problema. Adrian ha anche detto che l’ipotesi di una bad bank europea, lanciata dall’Eba, sarebbe funzionale, ma solo sulla carta, perché è difficile da mettere in atto, soprattutto per la mancanza di standard comuni tra i paesi europei.

Il funzionario del Fmi ha anche spiegato che la normativa Brrd, che ha introdotto il bail-in, è dal suo punto di vista ben strutturata. Tuttavia è comprensibile la richiesta italiana di evitare che ci siano perdite per i risparmiatori, come si sta vedendo ora nel caso di Monte dei Paschi di Siena e delle banche venete, dato che la maggior parte dei titoli sono stati venduti prima che diventassero molto più rischiosi. Solo che “alla fine qualcuno dovrà pagare il conto”, ha aggiunto. Adrian ha anche detto che in Italia ci sono troppe banche, “con reti molto grandi di filiali, con una base di costi molto alti. Il risultato è un alto costo dei servizi bancari, che non fa bene all’economia italiana”. Per rendere il sistema più efficiente e sicuro, ci vorranno, dal suo punto di vista: consolidamento, riduzione dei costi e soluzione del problema degli Npl.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA. MPS E IL RICHIAMO DEL FMI SUI CREDITI DETERIORATI Mps dovrà presto fare i conti con il suo portafoglio di crediti deteriorati, ma anche le altre banche italiane dovranno fare qualcosa, anche perché dal Fondo monetario è arrivato un “richiamo” all’Italia per compiere “progressi notevoli” sul fronte della riduzione degli Npl. L’istituzione di Washington ha redatto il Global financial stability report, in cui in Europa ci sono stati dei progressi nel diminuire il peso dei crediti deteriorati sui bilanci delle banche, anche se Italia e Portogallo restano con una percentuale piuttosto alta, che richiede degli interventi. Il Fondo monetario internazionale ricorda che nel nostro Paese si sono fatti dei passi avanti per migliorare i bilanci delle banche, come il maxi-aumento di capitale di Unicredit da 13 miliardi di euro e la ricapitalizzazione precauzionale chiesta per Monte dei Paschi di Siena, per la quale si dovrà usare una parte dei 20 miliardi che il Governo ha stanziato attraverso il decreto salva risparmio.

Da Washington arrivano delle raccomandazioni per migliorare la situazione, come l’uso di meccanismi di ristrutturazione del debito extragiudiziali, un’analisi sulla qualità degli asset delle banche non soggette alla vigilanza della Bce. Del resto, il Fondo monetario internazionale evidenzia che anche i problemi delle banche più piccole possono avere ripercussioni sul sistema in generale e causare problemi di stabilità, coinvolgendo quindi anche quelle più grandi.

