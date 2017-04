MONTE DEI PASCHI/ Ultime notizie. Mps e la "profezia" di Patuelli (oggi 23 aprile 2017)

Monte dei Paschi di Siena, Lapresse

MONTE DEI PASCHI DI SIENA. MPS E LA “PROFEZIA” DI PATUELLI Mps attende ancora novità dalle istituzioni europee e, a quanto pare, un via libera al piano industriale potrebbe arrivare a maggio. La banca toscana dovrebbe salvarsi al 99%, ma qualcun altro potrebbe non farcela. Non tanto a causa di un fallimento, ma perché il suo destino sarebbe quello di essere inglobato da un’altra banca. È del resto lo scenario tratteggiato da Antonio Patuellic ha fatto una vera a propria “profezia” sul fatto che “entro la fine di quest’anno nel nostro Paese non resterà più di un centinaio tra istituti e gruppi bancari”. Il Presidente dell’Abi ha spiegato che si tratta di un processo ineludibile, che porterà e fusioni e incorporazioni. “Il percorso in questa direzione è già cominciato, ma nei prossimi mesi assisteremo a forti accelerazioni in questa direzione”. In effetti bisogna ricordare la fusione tra Bpm e Banco Popolare o il passaggio sotto Ubi Banca di ben tre delle quattro banche salvate alla fine del 2015.

Patuelli ha anche ricordato che la rivoluzione digitale sta portando alla chiusura di molte filiali, dato che moltissime operazioni oggi vengono compiute dai correntisti direttamente da casa tramite l’home banking o persino in mobilità con le app delle varie banche. Tuttavia il numero di sportelli resta ancora elevato in Italia: 50 ogni centomila abitanti contro una media europea di 40. Il numero uno dell’Abi ha anche voluto ribadire che il sistema bancario italiano è solido e che quindi “i risparmiatori possono stare tranquilli”.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA. MPS E IL RICHIAMO DEL FMI SUI CREDITI DETERIORATI Mps dovrà presto fare i conti con il suo portafoglio di crediti deteriorati, ma anche le altre banche italiane dovranno fare qualcosa, anche perché dal Fondo monetario è arrivato un “richiamo” all’Italia per compiere “progressi notevoli” sul fronte della riduzione degli Npl. L’istituzione di Washington ha redatto il Global financial stability report, in cui in Europa ci sono stati dei progressi nel diminuire il peso dei crediti deteriorati sui bilanci delle banche, anche se Italia e Portogallo restano con una percentuale piuttosto alta, che richiede degli interventi. Il Fondo monetario internazionale ricorda che nel nostro Paese si sono fatti dei passi avanti per migliorare i bilanci delle banche, come il maxi-aumento di capitale di Unicredit da 13 miliardi di euro e la ricapitalizzazione precauzionale chiesta per Monte dei Paschi di Siena, per la quale si dovrà usare una parte dei 20 miliardi che il Governo ha stanziato attraverso il decreto salva risparmio.

Da Washington arrivano delle raccomandazioni per migliorare la situazione, come l’uso di meccanismi di ristrutturazione del debito extragiudiziali, un’analisi sulla qualità degli asset delle banche non soggette alla vigilanza della Bce. Del resto, il Fondo monetario internazionale evidenzia che anche i problemi delle banche più piccole possono avere ripercussioni sul sistema in generale e causare problemi di stabilità, coinvolgendo quindi anche quelle più grandi.

© Riproduzione Riservata.