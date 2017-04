BORSA ITALIANA OGGI/ Milano, news: la reazione di Piazza Affari alle elezioni francesi (24 aprile 2017)

Borsa italiana news, Lapresse

BORSA ITALIANA OGGI: LA REAZIONE DI PIAZZA AFFARI ALLE ELEZIONI FRANCESI Oggi è una giornata abbastanza scarna dal punto di vista macroeconomico. In mattinata o già in tarda nottata saranno noti i risultati del primo turno delle elezioni presidenziali francesi. Alle 10:00 è atteso l'indice Ifo sulla fiducia delle aziende in Germania per il mese di aprile: ci si attende un dato pari a 112,5 punti base, in aumento di 0,2 punti rispetto al dato precedente. Nel pomeriggio sono attese delle aste di titoli di Stato francesi con scadenza a 12, 6 e 3 mesi. Nel tardo pomeriggio, inoltre, sono attesi alcuni discorsi di membri della Fed che potrebbero fornire ulteriori spunti di politica monetaria e informazioni sul prossimo rialzo dei tassi di interesse Usa.

Venerdì è stata una giornata negativa per Piazza Affari. Il Ftse Mib è stato l'unico indice europeo a chiudere in negativo. L'indice ha archiviato la sessione con una perdita dello 0,54% scendendo sotto quota 19.800 punti. Misti i bancari con Unicredit che ha ceduto l'1,73%, mentre Intesa Sanpaolo è stata la migliore con un guadagno dello 0,96%. Sessione positiva anche per Ubi Banca e Banco Bpm che hanno archiviato la seduta rispettivamente con un guadagno dello 0,11% e dello 0,64%. Eni ha fatto registrare un ribasso dell'1,09% mentre Saipem dello 0,6%. In controtendenza Tenaris che ha fatto registrare un progresso dello 0,6%. Male anche FCA che, una volta lasciato i 10 euro per azione nelle scorse sedute, ha perso un altro 1,7% a quota 9,375 euro per azione.

Lo spread fra Btp e Bund resta in area 200 punti base e si è attestato in chiusura a 203,3 punti base. Il rendimento del Btp decennale italiano corrisponde al 2,278%.

