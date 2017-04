MONTE DEI PASCHI/ Ultime notizie. Mps, Romani (First) contro i tagli al personale (oggi 24 aprile 2017)

Monte dei Paschi di Siena, Lapresse

MONTE DEI PASCHI DI SIENA. MPS, ROMANI (FIRST) CONTRO I TAGLI AL PERSONALE Quando arriverà il via libera al piano industriale di Monte dei Paschi di Siena da parte delle istituzioni europee, si saprà anche se la banca dovrà effettivamente aumentare il numero di esuberi come si era vociferato nelle scorse settimane. In questo senso Giulio Romani non nasconde che “continuare a pretendere riduzioni del personale, per esempio, in assenza di nuovi investimenti in riorganizzazione e tecnologia, resi impossibili dalle condizioni economiche di alcune banche, tra cui Monte dei Paschi di Siena, finisce solo col peggiorare la qualità del servizio offerto alla clientela e con l'incentivarne l'esodo verso altri istituti”. E questo non fa altro che peggiorare la situazione di una banca. Intervistato da finanzareport.it, il Segretario generale della First-Cisl ha spiegato che la strada per aumentare la redditività di una banca oggi deve passare da innovazioni di processo, con una rivisitazione dell’offerta, senza dimenticare la necessità di trovare una soluzione al problema degli Npl.

Romani ha anche parlato di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, ricordando che il suo sindacato si era opposto alla fusione tra le due banche, poiché non avrebbe fatto altro che aggravare le loro difficoltà, anziché rappresentare un’occasione di rilancio. “Meglio sarebbe, a nostro avviso, avviare una gestione comune del credito deteriorato, onde evitare una fratricida concorrenza sul recupero crediti nei confronti degli stessi debitori”, ha aggiunto. Il sindacalista ha anche parlato dei contratti di settore, spiegando che al momento quello delle Bcc è bloccato a causa delle incertezze sull’applicazione della riforma.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA. MPS E IL RICHIAMO DEL FMI SUI CREDITI DETERIORATI Mps dovrà presto fare i conti con il suo portafoglio di crediti deteriorati, ma anche le altre banche italiane dovranno fare qualcosa, anche perché dal Fondo monetario è arrivato un “richiamo” all’Italia per compiere “progressi notevoli” sul fronte della riduzione degli Npl. L’istituzione di Washington ha redatto il Global financial stability report, in cui in Europa ci sono stati dei progressi nel diminuire il peso dei crediti deteriorati sui bilanci delle banche, anche se Italia e Portogallo restano con una percentuale piuttosto alta, che richiede degli interventi. Il Fondo monetario internazionale ricorda che nel nostro Paese si sono fatti dei passi avanti per migliorare i bilanci delle banche, come il maxi-aumento di capitale di Unicredit da 13 miliardi di euro e la ricapitalizzazione precauzionale chiesta per Monte dei Paschi di Siena, per la quale si dovrà usare una parte dei 20 miliardi che il Governo ha stanziato attraverso il decreto salva risparmio.

Da Washington arrivano delle raccomandazioni per migliorare la situazione, come l’uso di meccanismi di ristrutturazione del debito extragiudiziali, un’analisi sulla qualità degli asset delle banche non soggette alla vigilanza della Bce. Del resto, il Fondo monetario internazionale evidenzia che anche i problemi delle banche più piccole possono avere ripercussioni sul sistema in generale e causare problemi di stabilità, coinvolgendo quindi anche quelle più grandi.

