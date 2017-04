BORSA ITALIANA OGGI/ Milano, news: Piazza Affari cerca un altro rialzo (25 aprile 2017)

Borsa italiana oggi, Lapresse

BORSA ITALIANA OGGI: PIAZZA AFFARI CERCA UN ALTRO RIALZO Nonostante la Festa della liberazione in Italia, Piazza Affari rimane aperta come tutte le altre borse europee. La giornata è comunque caratterizzata da pochissimi eventi macroeconomici. I dati più importanti sono in arrivo nel pomeriggio dagli Usa. Alle 16:00 verrà reso noto l’indice sulla fiducia dei consumatori per il mese di aprile: il dato consenso è posto a 122,5 punti, in contrazione di ben tre punti rispetto alla rilevazione precedente. Sempre alle 16:00 toccherà al numero delle nuove abitazioni vendute nel mese di marzo. In serata, infine, sono attese le aste dei buoni del tesoro con scadenza a un mese, un anno e due anni.

Ieri è stata una giornata estremamente positiva per Piazza Affari. Il Ftse Mib ha chiuso le contrattazioni con un progresso del 4,77% a quota 20.648 punti. L'indice è stato, tra la’ltro, penalizzato dallo stacco dividendi di alcune società importanti. A brillare sono state soprattutto le banche grazie all'allentamento delle pressioni dovute alla vittoria di Macron in Francia e grazie alla promozione delle principali banche d'affari sull’intero comparto europeo. La migliore è stata Unicredit con un rialzo del 13,2% mentre Ubi Banca ha fatto segnare un progresso superiore al 10% e Intesa San Paolo del 7,48%. Nemmeno un azione negativa nel paniere principale in questa seduta.

Il risultato delle elezioni francesi ha avuto un impatto anche sullo spread fra Btp e Bund, che ha subito un forte calo sin dall'avvio delle contrattazioni, chiudendo poi a 185,9 punti base, mentre il rendimento del Btp decennale italiano si è attestato al 2,21%.

© Riproduzione Riservata.