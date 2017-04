MONTE DEI PASCHI/ Ultime notizie. Mps, la nota Codacons su Profumo e Viola (oggi 25 aprile 2017)

Monte dei Paschi di Siena, Lapresse

MONTE DEI PASCHI DI SIENA. MPS, LA NOTA CODACONS SU PROFUMO E VIOLA Mentre Mps attende di sapere se si potrà procedere alla ricapitalizzazione precauzionale con l’intervento dello Stato, continua a far discutere la decisione del Gup di Milano che ha disposto l’imputazione coatta per Alessandro Profumo e Fabrizio Viola, ex manager apicali di Rocca Salimbeni. Il primo, attraverso un suo portavoce, ha fatto sapere di essere certo di aver operato in modo corretto e ha quindi rinnovato la sua piena fiducia nella giustizia, certo che le accuse di falso in bilancio e manipolazione del mercato cadranno. Codacons è invece soddisfatto, perché sono state di fatto accolte le sue richieste. “Ora questi due signori verranno citati in giudizio per lite temeraria e per calunnia, per aver osato chiedere 30 milioni di euro di risarcimento al Codacons, colpevole a loro dire di averli diffamati quando l’associazione avanzò dubbi sulla correttezza del bilancio di Monte dei Paschi di Siena, dubbi in seguito certificati dalla Consob che chiese formalmente alla stessa banca di rettificarlo”, fa sapere l’associazione in una nota. Nella quale spiega anche che verra avviata una costituzione di parte civile di massa nei confronti di Profumo e Viola, cercando di radunare tutti gli azionisti di Mps che vorranno chiedere ai due ex manager della banca il risarcimento dei danni subiti.

La decisione del Gup di Milano è certamente più “pesante” per Alessandro Profumo, che è già stato rinviato a giudizio per usura bancaria dal Tribunale di Lagonegro, sempre in virtù del suo incarico di Presidente di Mps. Ora che è diventato amministratore delegato di Leonardo queste vicende giudiziarie potrebbero mettere in discussione il suo incarico. Il Codacons stesso chiede infatti che venga revocato qualsiasi incarico all’intero di enti pubblici. E l’ex Finmeccanica è controllata dal Tesoro.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA. MPS, ROMANI (FIRST) CONTRO I TAGLI AL PERSONALE Quando arriverà il via libera al piano industriale di Monte dei Paschi di Siena da parte delle istituzioni europee, si saprà anche se la banca dovrà effettivamente aumentare il numero di esuberi come si era vociferato nelle scorse settimane. In questo senso Giulio Romani non nasconde che “continuare a pretendere riduzioni del personale, per esempio, in assenza di nuovi investimenti in riorganizzazione e tecnologia, resi impossibili dalle condizioni economiche di alcune banche, tra cui Monte dei Paschi di Siena, finisce solo col peggiorare la qualità del servizio offerto alla clientela e con l'incentivarne l'esodo verso altri istituti”. E questo non fa altro che peggiorare la situazione di una banca. Intervistato da finanzareport.it, il Segretario generale della First-Cisl ha spiegato che la strada per aumentare la redditività di una banca oggi deve passare da innovazioni di processo, con una rivisitazione dell’offerta, senza dimenticare la necessità di trovare una soluzione al problema degli Npl.

Romani ha anche parlato di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, ricordando che il suo sindacato si era opposto alla fusione tra le due banche, poiché non avrebbe fatto altro che aggravare le loro difficoltà, anziché rappresentare un’occasione di rilancio. “Meglio sarebbe, a nostro avviso, avviare una gestione comune del credito deteriorato, onde evitare una fratricida concorrenza sul recupero crediti nei confronti degli stessi debitori”, ha aggiunto. Il sindacalista ha anche parlato dei contratti di settore, spiegando che al momento quello delle Bcc è bloccato a causa delle incertezze sull’applicazione della riforma.

