BORSA ITALIANA OGGI/ Milano, news: Piazza Affari prova il terzo rialzo consecutivo (26 aprile 2017)

BORSA ITALIANA OGGI: PIAZZA AFFARI PROVA IL TERZO RIALZO CONSECUTIVO Oggi non sono attesi dati macroeconomici particolarmente significativi. Segnaliamo comunque alle 8:45 l'indice della fiducia dei consumatori francesi per il mese di aprile. Alle 11:00 è prevista un'asta di Bot italiani con scadenza a sei mesi. L'ultima asta aveva proposto un rendimento pari al -0,29%. Alle 13:00 dagli Usa sono in arrivo dati sull'andamento delle richieste di mutui da parte dei cittadini americani: le stime sono state riviste al rialzo. Alle 16:00 l'importante dato circa le scorte di petrolio greggio: gli analisti si attendono una diminuzione di 1,3 milioni di barili, in netto aumento rispetto al dato precedente posto a un milione.

Ieri è stata un’altra giornata positiva per Piazza Affari che ha chiuso la seduta con un rialzo dello 0,59% a quota 20.806 punti. Bene i titoli bancari che hanno sofferto a inizio giornata, ma hanno chiuso con maggiore sprint grazie all'apertura positiva dei mercati americani. Unicredit ha fatto segnare un progresso del 2,46%. Ancora Meglio Banco Bpm con un rialzo del 3%. È salita anche Intesa Sanpaolo con un guadagno del 2%. Pochi i titoli che hanno chiuso in ribasso e fra questi si trovano Fiat con un -0,1% ed Enel con un -0,5%.

Lo spread fra Btp e Bund è aumentato del 2% a 188 punti base. Il rendimento del Btp decennale italiano si è attestato al 2,26%.

