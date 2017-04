MONTE DEI PASCHI/ Ultime notizie. Mps, i nuovi paletti della Bce (oggi 26 aprile 2017)

Monte dei Paschi di Siena, Lapresse

MONTE DEI PASCHI DI SIENA. MPS, I PALETTI DELLA BCE SULLA CARTOLARIZZAZIONE DEGLI NPL Mps continua ad aspettare segnali dalle istituzioni europee per poter procedere alla ricapitalizzazione precauzionale necessaria a mettere in sicurezza in maniera più decisa i propri conti. Dopo il via libera della Banca centrale europea, che ha certificato la solvibilità di Monte dei Paschi di Siena, si attende ora il responso della Commissione europea, che deve garantire che non si possano configurare aiuti di stato nella quota di capitale che il Tesoro andrà ad acquistare. Tuttavia sembra che l’Eurotower sia ora intervenuta sul negoziato in corso ponendo delle condizioni sulla cartolarizzazione dei crediti in sofferenza, passaggio necessario per smaltire la mole di quasi 29 miliardi in Npl presente nel bilancio di Rocca Salimbeni. Lo scrive Il Messaggero, specificando che da Francoforte sarebbe arrivata la richiesta di non far sottoscrivere a Mps alcune tranche dei crediti cartolarizzati, perché altrimenti non ci sarebbe il deconsolidamento degli Npl. Inoltre, sembra che la vigilanza unica bancaria voglia un’offerta vincolante di qualche investitore.

La banca toscana starebbe quindi cercando di accontentare le richieste, mettendo a punto uno schema insieme ai suoi advisor, in cui dovrebbe tornare ad avere un ruolo anche il Fondo Atlante. Nel frattempo proseguono anche i contatti con i potenziali acquirenti, che a questo punto dovranno subire un’accelerata per far sì che arrivi l’offerta vincolante che la Bce vorrebbe. Non resta che attendere per vedere se ci saranno conferme circa queste condizioni poste da Francoforte, in attesa anche di capire se Bruxelles avrà da porne altre, per esempio riguardanti i tagli a organico e sportelli.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA. MPS, LA NOTA CODACONS SU PROFUMO E VIOLA Mentre Mps attende di sapere se si potrà procedere alla ricapitalizzazione precauzionale con l’intervento dello Stato, continua a far discutere la decisione del Gup di Milano che ha disposto l’imputazione coatta per Alessandro Profumo e Fabrizio Viola, ex manager apicali di Rocca Salimbeni. Il primo, attraverso un suo portavoce, ha fatto sapere di essere certo di aver operato in modo corretto e ha quindi rinnovato la sua piena fiducia nella giustizia, certo che le accuse di falso in bilancio e manipolazione del mercato cadranno. Codacons è invece soddisfatto, perché sono state di fatto accolte le sue richieste. “Ora questi due signori verranno citati in giudizio per lite temeraria e per calunnia, per aver osato chiedere 30 milioni di euro di risarcimento al Codacons, colpevole a loro dire di averli diffamati quando l’associazione avanzò dubbi sulla correttezza del bilancio di Monte dei Paschi di Siena, dubbi in seguito certificati dalla Consob che chiese formalmente alla stessa banca di rettificarlo”, fa sapere l’associazione in una nota. Nella quale spiega anche che verra avviata una costituzione di parte civile di massa nei confronti di Profumo e Viola, cercando di radunare tutti gli azionisti di Mps che vorranno chiedere ai due ex manager della banca il risarcimento dei danni subiti.

La decisione del Gup di Milano è certamente più “pesante” per Alessandro Profumo, che è già stato rinviato a giudizio per usura bancaria dal Tribunale di Lagonegro, sempre in virtù del suo incarico di Presidente di Mps. Ora che è diventato amministratore delegato di Leonardo queste vicende giudiziarie potrebbero mettere in discussione il suo incarico. Il Codacons stesso chiede infatti che venga revocato qualsiasi incarico all’intero di enti pubblici. E l’ex Finmeccanica è controllata dal Tesoro.

