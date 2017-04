BORSA ITALIANA OGGI/ Milano, news: Piazza Affari attende le parole di Draghi (27 aprile 2017)

Borsa italiana oggi, Lapresse

BORSA ITALIANA OGGI: PIAZZA AFFARI ATTENDE LE PAROLE DI DRAGHI Oggi sono previsti dati macroeconomici abbastanza significativi. Alle 9:00 verrà reso noto l'indice dei prezzi di produzione spagnolo, oltre che il dato della disoccupazione del primo trimestre che dovrebbe essere pari al 18,6%, rimanendo quindi molto elevato. Alla stessa ora, inoltre, è attesa una conferenza della Bank of Japan che potrebbe iniziare a ridurre la sua politica economica ultra-espansiva. Alle 10:00 toccherà all'indice della fiducia sia dei consumatori che delle aziende italiane, entrambi visti in ribasso di 0,1 punti rispetto alla rilevazione precedente. Importante appuntamento dalle ore 14:00 è previsto, invece, per la Bce, che annuncerà il tasso sui depositi e i tassi di interesse che dovrebbero rimanere invariati. Mezz'ora più tardi Draghi terrà la sua conferenza stampa, che verrà seguita con grande attenzione dagli operatori finanziari. Alle 14:30 cominceranno ad arrivare anche i dati dagli Usa, come quelli sui principali ordinativi di beni durevoli per il mese di marzo e le richieste iniziali di sussidi di disoccupazione.

Ieri è stata una giornata contrastata per Piazza Affari che ha chiuso in lieve rialzo. L'inizio della giornata è stato negativo mentre nel corso del pomeriggio l'indice è oscillato sempre intorno alla parità, chiudendo praticamente sui massimi della seduta con discreti volumi. Molto bene Fca che ha chiuso la seduta con un rialzo vicino al 10%, tornando sui massimi dell'anno grazie a una trimestrale molto migliore delle attese e soprattutto con una forte contrazione dell'indebitamento netto.

Lo spread fra Btp e Bund è tornato nuovamente a crescere di oltre il 2% e ha chiuso a quota 195,7 punti base. Il rendimento del Btp italiano decennale si è attestato al 2,3%.

