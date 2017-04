MONTE DEI PASCHI/ Ultime notizie. Mps e i dati sul credito della Banca d'Italia (oggi 27 aprile 2017)

Monte dei Paschi di Siena, Lapresse

MONTE DEI PASCHI DI SIENA. MPS OFFRE AI SUOI CLIENTI I PIR DI ANIMA Mentre attende il responso di Bruxelles sul suo piano industriale, Monte dei Paschi di Siena non sta certo ferma e ha deciso di entrare nel mercato dei Piani individuali di risparmio (Pir), che ha preso il via da quest’anno. Si tratta di uno strumento che sta incontrando un certo successo, grazie al fatto che sono previsti dei vantaggi fiscali per chi detiene Pir per almeno cinque anni. Montepaschi nello specifico ha deciso di offrire ai propri clienti i Pir di Anima. Il primo strumento finanziario Pir scelto da Montepaschi è Anima Crescita Italia, un fondo bilanciato, che investe mediamente il 30% in azioni, 5% in liquidità e il restante 65% in obbligazioni. Dunque attraverso Montepaschi è possibile accendere un rapporto di custodia e amministrazione titoli, dedicato esclusivamente agli investimenti del Pir. Montepaschi prevede di ampliare l’offerta con soluzioni studiate anche da altri partner della banca.

Lodovico Mazzolin, Responsabile Direzione Retail Gruppo Monte dei Paschi di Siena, ha spiegato di ritenere che “i Pir siano un'ottima soluzione poiché incentivano il risparmio delle famiglie italiane focalizzando gli investimenti nel tessuto economico produttivo del Paese, stimolando la creazione di fonti alternative di funding per le imprese italiane a supporto della crescita”. Va ricordato infatti che i Pir devono investire la maggior parte dei loro fondi in aziende italiane o aderenti all’Ue con attività stabile nel nostro Paese. "Abbiamo scelto il fondo Anima come prima soluzione da proporre alla nostra clientela confermando la rilevanza strategica della partnership con il primario Asset Manager Italiano”, ha aggiunto Mazzolin.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA. MPS, I PALETTI DELLA BCE SULLA CARTOLARIZZAZIONE DEGLI NPL Mps continua ad aspettare segnali dalle istituzioni europee per poter procedere alla ricapitalizzazione precauzionale necessaria a mettere in sicurezza in maniera più decisa i propri conti. Dopo il via libera della Banca centrale europea, che ha certificato la solvibilità di Monte dei Paschi di Siena, si attende ora il responso della Commissione europea, che deve garantire che non si possano configurare aiuti di stato nella quota di capitale che il Tesoro andrà ad acquistare. Tuttavia sembra che l’Eurotower sia ora intervenuta sul negoziato in corso ponendo delle condizioni sulla cartolarizzazione dei crediti in sofferenza, passaggio necessario per smaltire la mole di quasi 29 miliardi in Npl presente nel bilancio di Rocca Salimbeni. Lo scrive Il Messaggero, specificando che da Francoforte sarebbe arrivata la richiesta di non far sottoscrivere a Mps alcune tranche dei crediti cartolarizzati, perché altrimenti non ci sarebbe il deconsolidamento degli Npl. Inoltre, sembra che la vigilanza unica bancaria voglia un’offerta vincolante di qualche investitore.

La banca toscana starebbe quindi cercando di accontentare le richieste, mettendo a punto uno schema insieme ai suoi advisor, in cui dovrebbe tornare ad avere un ruolo anche il Fondo Atlante. Nel frattempo proseguono anche i contatti con i potenziali acquirenti, che a questo punto dovranno subire un’accelerata per far sì che arrivi l’offerta vincolante che la Bce vorrebbe. Non resta che attendere per vedere se ci saranno conferme circa queste condizioni poste da Francoforte, in attesa anche di capire se Bruxelles avrà da porne altre, per esempio riguardanti i tagli a organico e sportelli.

© Riproduzione Riservata.