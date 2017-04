MONTE DEI PASCHI/ Ultime notizie. Mps, appello di Sileoni contro nuovi licenziamenti (oggi 28 aprile 2017)

Monte dei Paschi di Siena, Lapresse

MONTE DEI PASCHI DI SIENA. MPS, APPELLO DI SILEONI A TAJANI E PATUELLI CONTRO NUOVI LICENZIAMENTI I sindacati di Mps avevano già espresso la loro contrarietà a qualsiasi aumento degli esuberi previsti nell’ultimo piano industriale della banca. Del resto non sono mai arrivate smentite rispetto alle indiscrezioni secondo cui, per dare il via libera alla ricapitalizzazione precauzionale di Montepaschi, la Commissione europea vorrebbe che la banca tagliasse più dipendenti e sportelli. E Marco Morelli, durante l’ultima assemblea dei soci, non ha fornito grandi rassicurazioni alle organizzazioni sindacali. Per questo Lando Maria Sileoni ha deciso di fare appello ad Antonio Tajani affinché “non ci siano da parte di Bce e Unione europea nessun tipo di abusi o di forzature rispetto a drastiche riduzioni di personale” sia per quel che riguarda Mps, che per quanto concerne Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca. Il Segretario generale della Fabi teme infatti “che si voglia calcare la mano sulla riduzione dei costi, che le banche italiane inevitabilmente poi tradurrebbero in tagli occupazionali”. Da qui, quindi, la richiesta al Presidente del Parlamento europeo di “tenere d’occhio” le mosse delle istituzioni comunitarie.

Sileoni si è anche rivolto ad Antonio Patuelli, chiedendo a quello che considera il miglior Presidente dell’Abi di sempre, “di sensibilizzare i vertici di Monte dei Paschi di Siena e delle due banche venete sulla necessità di evitare macelleria sociale a danno del territorio e dei lavoratori”. Il sindacalista ha anche avverti che “al primo licenziamento bloccheremo l'intero settore”.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA. MPS, I PALETTI DELLA BCE SULLA CARTOLARIZZAZIONE DEGLI NPL Mps continua ad aspettare segnali dalle istituzioni europee per poter procedere alla ricapitalizzazione precauzionale necessaria a mettere in sicurezza in maniera più decisa i propri conti. Dopo il via libera della Banca centrale europea, che ha certificato la solvibilità di Monte dei Paschi di Siena, si attende ora il responso della Commissione europea, che deve garantire che non si possano configurare aiuti di stato nella quota di capitale che il Tesoro andrà ad acquistare. Tuttavia sembra che l’Eurotower sia ora intervenuta sul negoziato in corso ponendo delle condizioni sulla cartolarizzazione dei crediti in sofferenza, passaggio necessario per smaltire la mole di quasi 29 miliardi in Npl presente nel bilancio di Rocca Salimbeni. Lo scrive Il Messaggero, specificando che da Francoforte sarebbe arrivata la richiesta di non far sottoscrivere a Mps alcune tranche dei crediti cartolarizzati, perché altrimenti non ci sarebbe il deconsolidamento degli Npl. Inoltre, sembra che la vigilanza unica bancaria voglia un’offerta vincolante di qualche investitore.

La banca toscana starebbe quindi cercando di accontentare le richieste, mettendo a punto uno schema insieme ai suoi advisor, in cui dovrebbe tornare ad avere un ruolo anche il Fondo Atlante. Nel frattempo proseguono anche i contatti con i potenziali acquirenti, che a questo punto dovranno subire un’accelerata per far sì che arrivi l’offerta vincolante che la Bce vorrebbe. Non resta che attendere per vedere se ci saranno conferme circa queste condizioni poste da Francoforte, in attesa anche di capire se Bruxelles avrà da porne altre, per esempio riguardanti i tagli a organico e sportelli.

© Riproduzione Riservata.