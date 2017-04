MONTE DEI PASCHI/ Ultime notizie. Mps, la posizione di Uilca sui possibili licenziamenti (oggi 29 aprile 2017)

Monte dei Paschi di Siena, Lapresse

MONTE DEI PASCHI DI SIENA. MPS, LA POSIZIONE DI UILCA SUI POSSIBILI LICENZIAMENTI Continuano a rincorrersi le voci di una possibile richiesta di aumentare gli esuberi nelle banche italiane che hanno chiesto di accedere alla ricapitalizzazione precauzionale, ovvero Mps, Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca. Non a casa la Fabi ha già rivolto un appello ad Antonio Tajani, Presidente del Parlamento europeo, per invitarlo a vigilare sulla situazione, evitando che da Bruxelles arrivi effettivamente una richiesta del genere. Ora prende posizione anche la Uilca, spiegando che al momento attuale non partecipa al dibattito “licenziamenti sì o no”. “Primo perché nessun sindacato è a favore dei licenziamenti, a differenza di alcune affermazioni rilasciate alla stampa: una posizione del genere sarebbe contraria alla nostra missione e al nostro ruolo che è, al contrario, difendere e tutelare l’occupazione. In secondo luogo, perché prima vogliamo conoscere i piani industriali e le decisioni che prenderà Bruxelles”, ha detto il Segretario generale Massimo Masi. Il quale ha anche aggiunto, stando a quanto riporta Askanews, che solamente dopo aver conosciuto queste decisioni si potrà arrivare alla formulazione di proposte sindacali, che si spera possano essere unitaria. In questo senso Masi ha anche ricordato che uno dei problemi, resi evidenti dal caso della Banca Popolare di Vicenza, è che se manca unità tra i sindacati le situazioni critiche non possono che peggiorare, anziché migliorare.

Rispetto ai tempi in cui dovrebbe arrivare la decisione delle autorità europee, quando meno su Monte dei Paschi di Siena, maggio potrebbe essere il mese cruciale per far sì che da Bruxelles arrivi il “disco verde” alla ricapitalizzazione precauzionale. Si spera, a questo punto, senza la richiesta di un aumento dei tagli al personale e agli sportelli.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA. MPS, APPELLO DI SILEONI A TAJANI E PATUELLI CONTRO NUOVI LICENZIAMENTI I sindacati di Mps avevano già espresso la loro contrarietà a qualsiasi aumento degli esuberi previsti nell’ultimo piano industriale della banca. Del resto non sono mai arrivate smentite rispetto alle indiscrezioni secondo cui, per dare il via libera alla ricapitalizzazione precauzionale di Monte dei Paschi di Siena, la Commissione europea vorrebbe che la banca tagliasse più dipendenti e sportelli. E Marco Morelli, durante l’ultima assemblea dei soci, non ha fornito grandi rassicurazioni alle organizzazioni sindacali. Per questo Lando Maria Sileoni ha deciso di fare appello ad Antonio Tajani affinché “non ci siano da parte di Bce e Unione europea nessun tipo di abusi o di forzature rispetto a drastiche riduzioni di personale” sia per quel che riguarda Mps, che per quanto concerne Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca. Il Segretario generale della Fabi teme infatti “che si voglia calcare la mano sulla riduzione dei costi, che le banche italiane inevitabilmente poi tradurrebbero in tagli occupazionali”. Da qui, quindi, la richiesta al Presidente del Parlamento europeo di “tenere d’occhio” le mosse delle istituzioni comunitarie.

Sileoni si è anche rivolto ad Antonio Patuelli, chiedendo a quello che considera il miglior Presidente dell’Abi di sempre, “di sensibilizzare i vertici di Monte dei Paschi di Siena e delle due banche venete sulla necessità di evitare macelleria sociale a danno del territorio e dei lavoratori”. Il sindacalista ha anche avverti che “al primo licenziamento bloccheremo l'intero settore”.

© Riproduzione Riservata.