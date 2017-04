BORSA ITALIANA OGGI/ Milano, news: Piazza Affari affronta la prima seduta del mese (3 aprile 2017)

Borsa italiana oggi, Lapresse

BORSA ITALIANA OGGI: PIAZZA AFFARI AFFRONTA LA PRIMA SEDUTA DEL MESE La settimana per Piazza Affari comincia con alcuni dati macroeconomici interessanti. Alle 8:45 toccherà all'indice italiano dei direttori degli acquisti del settore manifatturiero per il mese di marzo. Dieci minuti più tardi l'indice dei direttori degli acquisti del settore manifatturiero tedesco per il mese di marzo. Alle 10:30 toccherà alla Gran Bretagna rendere noto lo stesso indice sempre per il mese di marzo. Alle 11:00 verrà reso noto il tasso di disoccupazione dell'area euro per il mese di febbraio. In mattinata, inoltre, sono attese delle aste sui titoli di Stato francesi con scadenza a 3, 6 e 12 mesi. Alle 16:00, infine, dagli Stati Uniti è in arrivo l'indice Ism dei direttori agli acquisti del settore manifatturiero per il mese di marzo.

Venerdì la Borsa italiana è riuscita a chiudere con un rialzo dello 0,61% a quota 20.492 punti. Tutta la seduta è stata caratterizzata da bassi volumi e l'indice ha viaggiato per quasi tutta la seduta sulla parità, trovando però il guizzo nel finale, chiudendo sui massimi di giornata. Fra i titoli più acquistati si trova Buzzi Unicem che ha guadagnato il 3,1% a quota 24 euro per azione. Campari è riuscita salire del 3% a quota 10,87 euro ad azione. Bene anche i titoli bancari: Banco Bpm ha chiuso la seduta con un rialzo del 2,13%. Unicredit ha chiuso la seduta con un rialzo dell'1,1% mentre Intesa Sanpaolo dello 0,79%.

Lo spread fra Btp e Bund si è aumentato dell'1,17% a quota 182,3 punti base. Il rendimento del Btp decennale italiano si è attestato al 2,17%.

