MONTE DEI PASCHI/ Ultime notizie. Mps, il mese cruciale per la banca (oggi 3 aprile 2017)

MONTE DEI PASCHI DI SIENA. MPS, IL MESE CRUCIALE PER LA BANCA È iniziato un mese che potrebbe essere importante per Monte dei Paschi di Siena. Il 12 aprile si terrà l’assemblea dei soci, chiamata ad approvare il bilancio 2016. Di certo gli azionisti vorranno avere degli aggiornamenti circa lo stato delle trattative con le istituzioni europee per dare il via libera alla ricapitalizzazione. Senza la quale, tra l’altro, i titoli della banca toscana non potranno rientrare alle negoziazioni. I possessori di azioni, poi, dovranno senz’altro scontare una perdita del valore dei loro titoli, già penalizzati negli ultimi mese dello scorso anno. Finché non sarà però chiara l’entità dell’intervento pubblico sarà difficile capire a quanto ammonterà questa perdita. Così come ancora non si può dire in quale percentuale saranno rimborsati i detentori di bond subordinati, anche se appare ormai assodato che riceveranno delle azioni della banca come compensazione per l’azzeramento delle loro obbligazioni. In settimana dovrebbe poi essere votato al Senato il disegno di legge per l’istituzione di una commissione d’inchiesta parlamentare sulle banche. Commissione che cesserà senz’altro l’attività a fine legislatura e avrà quindi meno di un anno di vita. Difficile, quindi, che possa arrivare a qualche risultato apprezzabile, posto che in ogni caso potrebbe partire dopo che arriverà anche il voto favorevole della Camera. La commissione sarà composta sia de deputati che da senatori e dovrà, entro sei mesi, fornire già un aggiornamento sulla propria attività. Non è prevista in ogni caso la predisposizioni di una lista dei principali debitori insolventi delle banche in crisi, che è stata chiesta da più parti negli scorsi mesi.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA. MPS E LA CRITICA ALLA BCE DI TRANSPARENCY INTERNATIONAL. Mps resta in attesa di novità da parte delle istituzioni europee circa il piano industriale, che servirà per dare il via libera alla ricapitalizzazione precauzionale necessaria a consentire al Tesoro di aumentare la sua quota in Rocca Salimbeni, iniettando liquidità importante per la banca toscana. Per diverso tempo pare che Bce e Commissione europea non fossero d’accordo sull’entità della ricapitalizzazione stessa, soprattutto perché l’Eurotower ha chiesto sostanzialmente 8,8 miliardi di euro per mettere in sicurezza Monte dei Paschi di Siena, quando meno di un mese prima ne aveva chiesti 5, per un’operazione di mercato che non ha avuto poi successo. La Banca centrale europea è finita ora nel mirino di Transparency International, secondo cui non c’è abbastanza trasparenza nel comportamento dell’istituzione dell’Eurozona, che del resto ha poteri grandi, ma prende decisioni in maniera poco democratica. L’Organizzazione non governativa cita il caso della Grecia. Nel 2015, la Bce ha limitato il tetto della liquidità di emergenza per le banche elleniche, mettendo di fatto sotto pressione il Governo di Atene che stava negoziando un nuovo salvataggio. “La stessa dinamica può accadere con il nuovo negoziato greco o con la ricapitalizzazione del Monte dei Paschi di Siena”, si legge nel rapporto di Transparency International, il cui coordinatore Leo Hoffmann-Axthelm, secondo quanto riporta l’Ansa, ha spiegato che "chiare decisioni che hanno effetti sul destino dell'intera economia dovrebbero avere qualche forma di controllo democratico”. Insomma, troppa tecnocrazia alla Bce, che potrebbe avere troppo potere nelle sue mani.

