MONTE DEI PASCHI/ Ultime notizie. Mps, appello di Megale contro i licenziamenti (oggi 30 aprile 2017)

Monte dei Paschi di Siena, Lapresse

MONTE DEI PASCHI DI SIENA. MPS, APPELLO DI MEGALE (FISAC-CGIL) CONTRO I LICENZIAMENTI Non è la prima volta che lo fa. Agostino Megale torna a dire no a nuovi tagli occupazionali per Monte dei Paschi di Siena e anche per Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, le tre banche italiane che hanno chiesto di accedere alla ricapitalizzazione precauzionale. Il Segretario generale della Fisac-Cgil si è rivolto stavolta direttamente al Presidente della commissione Affari economici del Parlamento europeo, Roberto Gualtieri, al Presidente dell’istituzione comunitaria, Antonio Tajani, nonché a Gianni Pittella, esponente di spicco della “pattuglia” di europarlamentari italiani. Megale ha chiesto ai tre politici “un intervento netto e deciso nei confronti dei commissari incaricati affinché da un lato si decida, e lo si faccia velocemente, sulle mosse da prendere e dall’altro si contrasti in modo chiaro e forte chi vorrebbe mettere sul piatto di un negoziato col governo italiano un piano sociale drammatico fatto di maggiori esuberi e tagli occupazionali più pesanti, che sono inaccettabili oggi e lo saranno in qualsiasi contesto domani”.

I sindacalista ha ricordato che le organizzazioni dei lavoratori del settore sono pronti a organizzare una manifestazione a Bruxelles e ha evidenziato che occorre agire tempestivamente. “Il fattore tempo è un valore così come lo è la difesa dei presidi e delle presenze territoriali che sono un patrimonio per il terzo gruppo del paese come Monte dei Paschi di Siena e anche per le due realtà venete”, ha detto. Dopo la Fabi, quindi, anche la Fisac-Cgil si rivolge ai membri del Parlamento europeo per evitare che il salvataggio delle banche avvenga a scapito di chi vi lavora.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA. MPS, APPELLO DI SILEONI A TAJANI E PATUELLI CONTRO NUOVI LICENZIAMENTI I sindacati di Mps avevano già espresso la loro contrarietà a qualsiasi aumento degli esuberi previsti nell’ultimo piano industriale della banca. Del resto non sono mai arrivate smentite rispetto alle indiscrezioni secondo cui, per dare il via libera alla ricapitalizzazione precauzionale di Monte dei Paschi di Siena, la Commissione europea vorrebbe che la banca tagliasse più dipendenti e sportelli. E Marco Morelli, durante l’ultima assemblea dei soci, non ha fornito grandi rassicurazioni alle organizzazioni sindacali. Per questo Lando Maria Sileoni ha deciso di fare appello ad Antonio Tajani affinché “non ci siano da parte di Bce e Unione europea nessun tipo di abusi o di forzature rispetto a drastiche riduzioni di personale” sia per quel che riguarda Mps, che per quanto concerne Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca. Il Segretario generale della Fabi teme infatti “che si voglia calcare la mano sulla riduzione dei costi, che le banche italiane inevitabilmente poi tradurrebbero in tagli occupazionali”. Da qui, quindi, la richiesta al Presidente del Parlamento europeo di “tenere d’occhio” le mosse delle istituzioni comunitarie.

Sileoni si è anche rivolto ad Antonio Patuelli, chiedendo a quello che considera il miglior Presidente dell’Abi di sempre, “di sensibilizzare i vertici di Monte dei Paschi di Siena e delle due banche venete sulla necessità di evitare macelleria sociale a danno del territorio e dei lavoratori”. Il sindacalista ha anche avverti che “al primo licenziamento bloccheremo l'intero settore”.

