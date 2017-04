BORSA ITALIANA OGGI/ Milano, news: Piazza Affari cerca il rimbalzo (4 aprile 2017)

Borsa italiana oggi, Lapresse

BORSA ITALIANA OGGI: PIAZZA AFFARI CERCA IL RIMBALZO Oggi la giornata per Piazza Affari offrirà alcuni dati macroeconomici. Alle 10:00 arriverà il conto delle amministrazioni pubbliche italiane relativo all’ultimo trimestre del 2016. Alle 11:00 è attesto il dato sulle vendite al dettaglio per il mese di febbraio dell'Eurozona. Alle 15:30 è atteso un discorso del presidente della Bce, Mario Draghi, che potrebbe fornire ulteriori notizie in merito alle prossime mosse di politica monetaria, soprattutto sui rumors che vedono un rialzo dei tassi di interesse non molto lontano. Nessun dato significativo, invece, dagli Usa.

La giornata di ieri era iniziata in modo positivo, con il Ftse Mib che aveva provato a superare la quota 20.500 punti. Nel pomeriggio, tuttavia, sono aumentate le vendite che hanno colpito soprattutto il settore finanziario e alla fine Piazza Affari ha chiuso la sessione con un ribasso dell'1,22%, ai minimi di giornata, a quota 20.242 punti. A segnare le performance peggiori sono state le banche: Bper è stata la peggiore con un ribasso del 3,5%, Unicredit -2,7%, Banco Bpm -2,66%, Ubi Banca -2,5%, Mediobanca -2,43% e Intesa Sanpaolo -1,57%. Molto male anche Fca che è capitolata con un ribasso del 5%: il ribasso è dovuto al pessimo dato di vendite negli Usa. Male anche A2A che ha ceduto il 2,68% a quota 1,38 euro, nonostante i dati del 2016 siano stati migliori delle aspettative e il piano industriale sia stato giudicato ottimo dagli analisti.

Lo spread fra Btp e Bund è salito sopra i 187 punti base, per poi chiudere poco sotto tale livello.

© Riproduzione Riservata.