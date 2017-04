MONTE DEI PASCHI/ Ultime notizie. Mps, Megale (Fisac-Cgil): l'Ue si scordi altri esuberi (oggi 4 aprile 2017)

Monte dei Paschi di Siena, Lapresse

MONTE DEI PASCHI DI SIENA. MPS, MEGALE (FISAC-CGIL): L’UE SI SCORDI ALTRI ESUBERI Agostino Megale torna a mettere in chiaro che le istituzioni europee devono scordarsi di poter aumentare i tagli al personale di Monte dei Paschi di Siena, visto che dal 2012 al 2019 sono stati circa 8.000 gli esuberi per la banca toscana. Il Segretario generale della Fisac-Cgil ha parlato con i giornalisti a margine di un convegno organizzato a Firenze dal sindacato e, secondo quanto riporta l’Ansa, ha proposto la costituzione di una bad bank semi-pubblica, con risorse della Cassa depositi e prestiti e del Fondo interbancario, “per ripulire le banche più in difficoltà dalle sofferenze e farle ripartire per investire nell’economia reale”. Megale ha anche auspicato che Margrethe Vestager dia al più presto il via libera al piano industriale di Monte dei Paschi di Siena, di modo che si possa procedere quanto prima alla ricapitalizzazione precauzionale.“Si devono anche superare i ritardi relativi alle due banche venete e più in generale l’Europa deve mettere in condizione l’Italia e gli altri paesi di fare una politica in cui, tramite l’intervento pubblico per risanare e rilanciare il sistema operi però anche per ripulire da tutte quelle schifezze dei derivati”, ha aggiunto il sindacalista, ricordando che a questo proposito bisognerebbe rivedere alcune delle regole previste nella normativa sul bail-in. Megale ha anche proposto una manifestazione di tutti i sindacati del credito da svolgersi a Bruxelles per chiedere che le istituzioni europee si diano una mossa. Vedremo se qualche altra organizzazione sindacale si unirà a questa forma di protesta.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA. MPS, IL MESE CRUCIALE PER LA BANCA È iniziato un mese che potrebbe essere importante per Monte dei Paschi di Siena. Il 12 aprile si terrà l’assemblea dei soci, chiamata ad approvare il bilancio 2016. Di certo gli azionisti vorranno avere degli aggiornamenti circa lo stato delle trattative con le istituzioni europee per dare il via libera alla ricapitalizzazione. Senza la quale, tra l’altro, i titoli della banca toscana non potranno rientrare alle negoziazioni. I possessori di azioni, poi, dovranno senz’altro scontare una perdita del valore dei loro titoli, già penalizzati negli ultimi mese dello scorso anno. Finché non sarà però chiara l’entità dell’intervento pubblico sarà difficile capire a quanto ammonterà questa perdita. Così come ancora non si può dire in quale percentuale saranno rimborsati i detentori di bond subordinati, anche se appare ormai assodato che riceveranno delle azioni della banca come compensazione per l’azzeramento delle loro obbligazioni. In settimana dovrebbe poi essere votato al Senato il disegno di legge per l’istituzione di una commissione d’inchiesta parlamentare sulle banche. Commissione che cesserà senz’altro l’attività a fine legislatura e avrà quindi meno di un anno di vita. Difficile, quindi, che possa arrivare a qualche risultato apprezzabile, posto che in ogni caso potrebbe partire dopo che arriverà anche il voto favorevole della Camera. La commissione sarà composta sia de deputati che da senatori e dovrà, entro sei mesi, fornire già un aggiornamento sulla propria attività. Non è prevista in ogni caso la predisposizioni di una lista dei principali debitori insolventi delle banche in crisi, che è stata chiesta da più parti negli scorsi mesi.

