BORSA ITALIANA OGGI/ Milano, news: Piazza Affari cerca un vero rialzo (5 aprile 2017)

BORSA ITALIANA OGGI: PIAZZA AFFARI CERCA UN VERO RIALZO Sono diversi i dati macroeconomici del giorno per Piazza Affari. Alle 9:45 arriverà l'indice dei direttori degli acquisti del settore dei servizi italiano per il mese di marzo. Alle 10:00 toccherà allo stesso indice per Francia e Germania. Alle 10:30 sarà la volta del Regno Unito. Nel pomeriggio i dati più importanti: alle 16:00 l'indice Ism non manifatturiero degli Stati Uniti per il mese di marzo. Infine alle 16:30 il dato sulle scorte di petrolio.

Ieri Piazza Affari ha chiuso praticamente invariata. Il Ftse Mib ha infatti terminato la seduta con un frazionale rialzo dello 0,07%, a quota 20.257 punti. Particolarmente male A2A che ha ceduto quasi il 3%. Sono scesi anche Saipem e Telecom Italia rispettivamente del 2,96% e del 2,65%. Misti i bancari che hanno chiuso così: Ubi Banca -1,2%, Unicredit -0,36%, Mediobanca +0,18%, Banco Bpm +0,22%, Intesa Sanpaolo +0,72% e Bper +0,75%. È salita anche Fca (+0,5%) dopo il -5% della seduta precedente. Bene anche Atlantia che ha archiviato la seduta con un progresso dello 0,83% a 24,42 euro. Bene anche In progresso anche Unipol con un guadagno dell'1,94%, Prysmian dell'1,83%, Moncler dell'1,69% e UnipolSai dell'1,47%. Balzo in avanti per Fincantieri che ha archiviato la seduta con un +8,76% a 0,7885 euro grazie al possibile sblocco per l'acquisto di Stx France. Giornata ottima per Safe Bag che ha guadagnato il 5,97%. Crolla Gala che ha ceduto il 40%, chiudendo a 1,14 euro.

Lo spread rimane alto a 202,9 punti base, mentre il rendimento del Btp italiano decennale si è attestato al 2,3%.

