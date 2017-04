MONTE DEI PASCHI/ Ultime notizie. Mps, Garofalo (Mef): verifica Ue in stato avanzato (oggi 5 aprile 2017)

Monte dei Paschi di Siena, Lapresse

MONTE DEI PASCHI DI SIENA. MPS, GAROFALO (MEF): VERIFICA UE IN STATO AVANZATO Si continua ad attendere qualche novità dalle istituzioni europee riguardo il piano di Monte dei Paschi di Siena per dare così via libera alla ricapitalizzazione precauzionale. Secondo quanto dichiarato da Roberto Garofalo, la verifica della Commissione europea sul piano industriale della banca toscana “è in stato avanzato”. Il capo di Gabinetto del ministero dell’Economia non ha potuto confermare che l’intervento pubblico sarà di 6,6 miliardi di euro, perché ancora la cifra non è stata fissata, tuttavia ha spiegato che i 20 miliardi di euro che sono stati stanziati con il decreto salva-risparmio dovrebbero bastare per far fronte a tute le situazioni bancarie critiche nel Paese. “Direi che c’è abbastanza margine sia per gli interventi precauzionali, sia per misure minori quale la garanzia sulla liquidità”, ha detto, ricordando che è stata presentata richiesta di intervento anche da Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca. Garofalo ha anche spiegato che l’Italia sta sperimentando per prima le regole relative alla ricapitalizzazione precauzionale inserita nella normativa sul bail-in e che dunque “la nostra sarà una casistica destinata a fare giurisprudenza. Tutto questo avviene come sapete in un momento non semplice per il sistema italiano in cui la principale vulnerabilità è il problema degli Npl, principalmente frutto di una crisi devastante che ha sottratto al Paese il 25% di produzione industriale e il 9% di Pil”. A proposito degli Npl, ha voluto ricordare che se le condizioni macroeconomiche fossero più favorevoli, il loro livello sarebbe il 5% e non il 10,4% dei prestiti complessivi, secondo quanto dichiarato dalla Banca d’Italia.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA. MPS, MEGALE (FISAC-CGIL): L’UE SI SCORDI ALTRI ESUBERI Agostino Megale torna a mettere in chiaro che le istituzioni europee devono scordarsi di poter aumentare i tagli al personale di Monte dei Paschi di Siena, visto che dal 2012 al 2019 sono stati circa 8.000 gli esuberi per la banca toscana. Il Segretario generale della Fisac-Cgil ha parlato con i giornalisti a margine di un convegno organizzato a Firenze dal sindacato e, secondo quanto riporta l’Ansa, ha proposto la costituzione di una bad bank semi-pubblica, con risorse della Cassa depositi e prestiti e del Fondo interbancario, “per ripulire le banche più in difficoltà dalle sofferenze e farle ripartire per investire nell’economia reale”. Megale ha anche auspicato che Margrethe Vestager dia al più presto il via libera al piano industriale di Monte dei Paschi di Siena, di modo che si possa procedere quanto prima alla ricapitalizzazione precauzionale.“Si devono anche superare i ritardi relativi alle due banche venete e più in generale l’Europa deve mettere in condizione l’Italia e gli altri paesi di fare una politica in cui, tramite l’intervento pubblico per risanare e rilanciare il sistema operi però anche per ripulire da tutte quelle schifezze dei derivati”, ha aggiunto il sindacalista, ricordando che a questo proposito bisognerebbe rivedere alcune delle regole previste nella normativa sul bail-in. Megale ha anche proposto una manifestazione di tutti i sindacati del credito da svolgersi a Bruxelles per chiedere che le istituzioni europee si diano una mossa. Vedremo se qualche altra organizzazione sindacale si unirà a questa forma di protesta.

