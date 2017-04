BORSA ITALIANA OGGI/ Milano, news: Piazza Affari attende i dati dagli Usa (6 aprile 2017)

Borsa italiana news, Lapresse

BORSA ITALIANA OGGI: PIAZZA AFFARI ATTENDE I DATI DAGLI USA Oggi per i mercati, tra cui la Borsa italiana, sono in arrivo diversi dati macroeconomici. Alle 8:00 verranno resi noti gli ordinativi alle fabbriche tedesche per il mese di febbraio. Alle 9:00 un importante discorso del presidente Mario Draghi, seguito alle 13:30 dalle minute dell'ultima riunione della Bce, dalle quali si potranno evincere le posizioni sulla politica monetaria all'interno del consiglio. Alle 14:30 arriveranno le richieste iniziali di disoccupazione negli Stati Uniti: secondo gli analisti dovrebbero attestarsi a 250 mila unità.

Ieri Piazza Affari aveva iniziato piuttosto bene la seduta e dopo l'apertura di Wall Street il Ftse Mib era arrivato a guadagnare lo 0,7% oltre quota 20.400 punti. Nell'ultima ora di contrattazioni, tuttavia, sono prevalse le vendite e alla fine la Borsa ha chiuso praticamente invariata con un meno 0,02% a 20.253 punti. A mettersi in luce in questa seduta è stato il titolo Azimut che ha fatto segnare una performance positiva del 4,5%. Rialza la testa anche Moncler che ha chiuso con un +1,57%. Stm ha fatto segnare un rialzo dello 0,98%. Misti i bancari che a metà seduta erano fortemente positivi, ma poi hanno invertito la rotta: Unicredit +0,93%, Banco Bpm +0,3%, Mediobanca -0,3%, Bper -0,09%, Intesa Sanpaolo -0,32% e Ubi Banca -0,52%. Altra seduta negativa per Fca che ha fatto segnare un ribasso dell'1,84% a 9,605 euro.

Dopo essere sceso sotto quota 200, lo spread fra Btp e Bund ha chiuso a 200,9 punti base, mentre il rendimento del Btp decennale italiano si attesta al 2,277%.

© Riproduzione Riservata.