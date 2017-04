MONTE DEI PASCHI/ Ultime notizie. Mps, passa il ddl per la commissione d'inchiesta (oggi 6 aprile 2017)

Monte dei Paschi di Siena, Lapresse

MONTE DEI PASCHI DI SIENA. MPS, AL SENATO PASSA IL DDL PER LA COMMISSIONE D’INCHIESTA SULLE BANCHE Con 167 voti favorevoli e 4 contrari il Senato ha approvato il disegno di legge sull'istituzione di una commissione di inchiesta parlamentare sulle banche, tra cui, ovviamente, Monte dei Paschi di Siena. Si tratta di un organo bicamerale, composto da 20 deputati e 20 senatori. Non verrà listata alcuna lista relativa ai principali debitori insolventi delle banche in stato di crisi, come invece era stato richiesto subito dopo l’annuncio dei 20 miliardi stanziati per mettere in sicurezza sia Monte dei Paschi di Siena che l’intero sistema bancario. Il provvedimento dovrà essere approvato ora dalla Camera, probabilmente in tempi brevi, anche perché è stato inserito un emendamento nel testo che prevede che la commissione concluda il suo lavoro entro la fine della legislatura.

Bisognerà appurare i criteri di remunerazione dei manager, la correttezza del collocamento presso il pubblico dei prodotti finanziari e l’efficacia dell’attività di vigilanza sul sistema. La commissione non si occuperà della riforma delle banche popolari, nonostante due proposte in tale direzione. Il Presidente di Assopopolari Corrado Sforza Fogliani non ha potuto fare a meno di notare che mentre Matteo Renzi dice di non avere scheletri nell’armadio da nascondere, dall’altra il suo partito ha votato contro l’inserimento della riforma delle popolari nei temi di cui la commissione si dovrà occupare. Il Movimento 5 Stelle è molto duro nel giudizio sul testo approvato e parla della creazione di una commissione “farsa”.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA. MPS, GAROFALO (MEF): VERIFICA UE IN STATO AVANZATO Si continua ad attendere qualche novità dalle istituzioni europee riguardo il piano di Monte dei Paschi di Siena per dare così via libera alla ricapitalizzazione precauzionale. Secondo quanto dichiarato da Roberto Garofalo, la verifica della Commissione europea sul piano industriale della banca toscana “è in stato avanzato”. Il capo di Gabinetto del ministero dell’Economia non ha potuto confermare che l’intervento pubblico sarà di 6,6 miliardi di euro, perché ancora la cifra non è stata fissata, tuttavia ha spiegato che i 20 miliardi di euro che sono stati stanziati con il decreto salva-risparmio dovrebbero bastare per far fronte a tute le situazioni bancarie critiche nel Paese. “Direi che c’è abbastanza margine sia per gli interventi precauzionali, sia per misure minori quale la garanzia sulla liquidità”, ha detto, ricordando che è stata presentata richiesta di intervento anche da Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca. Garofalo ha anche spiegato che l’Italia sta sperimentando per prima le regole relative alla ricapitalizzazione precauzionale inserita nella normativa sul bail-in e che dunque “la nostra sarà una casistica destinata a fare giurisprudenza. Tutto questo avviene come sapete in un momento non semplice per il sistema italiano in cui la principale vulnerabilità è il problema degli Npl, principalmente frutto di una crisi devastante che ha sottratto al Paese il 25% di produzione industriale e il 9% di Pil”. A proposito degli Npl, ha voluto ricordare che se le condizioni macroeconomiche fossero più favorevoli, il loro livello sarebbe il 5% e non il 10,4% dei prestiti complessivi, secondo quanto dichiarato dalla Banca d’Italia.

