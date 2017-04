BORSA ITALIANA OGGI/ Milano, news: Piazza Affari guarda ancora ai 20.500 punti (7 aprile 2017)

Borsa italiana oggi, Lapresse

BORSA ITALIANA OGGI: PIAZZA AFFARI GUARDA ANCORA A QUOTA 20.500 Pochi dati nella giornata odierna, ma alcuni importanti come possibili driver dei listini. Alle 8:00 il saldo della bilancia commerciale tedesca. Alle 10:00 per il nostro Paese toccherà alle vendite al dettaglio relative al mesi di febbraio. Alle 10:30 la produzione manifatturiera inglese, seguita alle 11:00 ci dal discorso del presidente della Bank Of England che dovrebbe confermare immutata la visione della propria politica monetaria. Dati molto importanti sono anche in arrivo dagli Stati Uniti: alle 14:30 verrà reso noto il numero delle buste paga degli addetti non agricoli per il mese di marzo; il dato più importante, invece, verrà reso noto sempre alle 14:30 ed è il tasso globale di disoccupazione Usa nel mese di marzo.

Ieri Piazza Affari ha chiuso con un rialzo dello 0,22% a quota 20.296 punti. Bene il settore bancario che ha fatto registrare un ottimo progresso: Ubi Banca +1,51%, Bper +1,23%, Intesa Sanpaolo +0,64%, Unicredit +0,21%. Bene il settore del lusso con Salvatore Ferragamo che ha fatto segnare un progresso del 2,45%. ItalGas è salita dell'1,97% e Fca dello 0,88% dopo i cali delle ultime sedute. Continua il momento negativo di Exor che ha fatto segnare un ribasso dello 0,75% dopo che gli analisti hanno tagliato il target price a 44 euro, dal precedente 48.

Lo spread è risultato in contrazione anche se ancora sopra i 200 punti. Il differenziale fra Btp e Bund si attesta a 201 punti base, mentre il rendimento del Btp decennale italiano si attesta al 2,17%.

