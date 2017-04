MONTE DEI PASCHI/ Ultime notizie. Mps e lo stallo dell'Ue sugli Npl (oggi 7 aprile 2017)

Monte dei Paschi di Siena, Lapresse

MONTE DEI PASCHI DI SIENA. MPS E LO STALLO DELL’UE SUGLI NPL Il tema degli Npl è importante non solo per Monte dei Paschi di Siena, ma anche per le altre banche italiane ed europee. A quanto pare, però, non sarà possibile prendere una decisione a livello Ue sui crediti deteriorati prima della metà dell’anno, perché ancora le trattative tra i paesi membri sono in alto mare. Forse questo fine settimana a Malta si potrà arrivare a un accordo di massima in occasione del previsto Ecofin, tuttavia si parte già da una certezza: la bocciatura dell’ipotesi di una bad bank europea proposta dall’Eba. Si mette in evidenza come il problema principale siano i diversi interessi tra i paesi membri. Ci sono infatti alcune nazioni che hanno un rapporto Npl/crediti complessivi ben oltre il 20% e l’Italia da sola possiede un terzo dei quasi 1.000 miliardi di sofferenze. Nessun Paese ha pensato di sostenere la proposta dell’Eba e si sta quindi facendo largo l’idea che possano essere delle asset management company nazionali a occuparsi di liberare le banche in difficoltà dei crediti in sofferenza che le zavorrano. I ministri delle Finanze europee a Malta potrebbero quindi discutere sulla tipologia di queste società, considerando che il solo modello privato, come si è visto nel caso del Fondo Atlante, non sembra garantire grandi risultati. Si potrebbe arrivare a ipotizzare una proprietà mista pubblico-privata. La situazione di stallo a livello europeo su questo punto di certo non aiuta le banche italiane più in difficoltà, anche se per Monte dei Paschi di Siena la priorità al momento è avere il via libera alla ricapitalizzazione precauzionale, di modo che lo Stato possa iniettare liquidità. Il problema degli Npl verrà affrontato in un secondo momento.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA. MPS, AL SENATO PASSA IL DDL PER LA COMMISSIONE D’INCHIESTA SULLE BANCHE Con 167 voti favorevoli e 4 contrari il Senato ha approvato il disegno di legge sull'istituzione di una commissione di inchiesta parlamentare sulle banche, tra cui, ovviamente, Monte dei Paschi di Siena. Si tratta di un organo bicamerale, composto da 20 deputati e 20 senatori. Non verrà listata alcuna lista relativa ai principali debitori insolventi delle banche in stato di crisi, come invece era stato richiesto subito dopo l’annuncio dei 20 miliardi stanziati per mettere in sicurezza sia Monte dei Paschi di Siena che l’intero sistema bancario. Il provvedimento dovrà essere approvato ora dalla Camera, probabilmente in tempi brevi, anche perché è stato inserito un emendamento nel testo che prevede che la commissione concluda il suo lavoro entro la fine della legislatura. Bisognerà appurare i criteri di remunerazione dei manager, la correttezza del collocamento presso il pubblico dei prodotti finanziari e l’efficacia dell’attività di vigilanza sul sistema. La commissione non si occuperà della riforma delle banche popolari, nonostante due proposte in tale direzione. Il Presidente di Assopopolari Corrado Sforza Fogliani non ha potuto fare a meno di notare che mentre Matteo Renzi dice di non avere scheletri nell’armadio da nascondere, dall’altra il suo partito ha votato contro l’inserimento della riforma delle popolari nei temi di cui la commissione si dovrà occupare. Il Movimento 5 Stelle è molto duro nel giudizio sul testo approvato e parla della creazione di una commissione “farsa”.

