MONTE DEI PASCHI/ Ultime notizie. Mps e i dati di Microcredito di solidarietà (oggi 8 aprile 2017)

MONTE DEI PASCHI DI SIENA. MPS E I DATI DI MICROCREDITO DI SOLIDARIETÀ In attesa di novità dalle istituzioni europee sul piano industriale di Monte dei Paschi di Siena val la pena parlare del bilancio di Microcredito di solidarietà Spa, società di cui Mps è cofondatore e maggiore azionista, che ha approvato a Siena il bilancio 2016. Il quale si è chiuso con un risultato economico positivo, ma anche con un aumento delle richieste, soprattutto per quel che riguarda i prestiti produttivi. In totale sono stati erogati 204 prestiti, con una predominanza delle erogazioni sociali, 142 per complessivi 481.235 euro, rispetto a quelle produttive, 62 per complessivi 162.871 euro, di cui 8 a favore di microimprese, rappresentate da piccole aziende nel settore del commercio e dell’artigianato. Dal 2006, anno di fondazione, la società ha complessivamente erogato 1.979 prestiti, per un totale di 6.368.585 euro.

Il Presidente Mario Marzucchi ha espresso soddisfazione, soprattutto perché Microcredito di solidarietà si sta dimostrando come un importante punto di riferimento per il territorio. “Con dieci anni di servizio alle spalle, Microcredito ha dimostrato ancora una volta il grande valore del progetto iniziale, nato dallo spirito solidaristico di tutti i soggetti coinvolti e dalla consapevolezza della necessità di una struttura sociale ed etica al servizio delle fasce più deboli della nostra comunità”, ha detto. Ricordando, altresì, come il perdurare della crisi non stia certo aiutando il settore, dove non mancano casi di situazioni complicate dalla perdita del lavoro piuttosto che di un familiare in grado di garantire un’entrata certa, anche una modesta pensione. Monte dei Paschi di Siena mette a disposizione di Microcredito di solidarietà locali, supporti tecnici e personale distaccato. Inoltre, tra i volontari che operano nei centri di ascolto sul territorio, non mancano ex dipendenti ora in pensione, che hanno deciso di dedicarsi a questa attività.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA. MPS E LO STALLO DELL’UE SUGLI NPL Il tema degli Npl è importante non solo per Monte dei Paschi di Siena, ma anche per le altre banche italiane ed europee. A quanto pare, però, non sarà possibile prendere una decisione a livello Ue sui crediti deteriorati prima della metà dell’anno, perché ancora le trattative tra i paesi membri sono in alto mare. Forse questo fine settimana a Malta si potrà arrivare a un accordo di massima in occasione del previsto Ecofin, tuttavia si parte già da una certezza: la bocciatura dell’ipotesi di una bad bank europea proposta dall’Eba. Si mette in evidenza come il problema principale siano i diversi interessi tra i paesi membri. Ci sono infatti alcune nazioni che hanno un rapporto Npl/crediti complessivi ben oltre il 20% e l’Italia da sola possiede un terzo dei quasi 1.000 miliardi di sofferenze. Nessun Paese ha pensato di sostenere la proposta dell’Eba e si sta quindi facendo largo l’idea che possano essere delle asset management company nazionali a occuparsi di liberare le banche in difficoltà dei crediti in sofferenza che le zavorrano. I ministri delle Finanze europee a Malta potrebbero quindi discutere sulla tipologia di queste società, considerando che il solo modello privato, come si è visto nel caso del Fondo Atlante, non sembra garantire grandi risultati. Si potrebbe arrivare a ipotizzare una proprietà mista pubblico-privata. La situazione di stallo a livello europeo su questo punto di certo non aiuta le banche italiane più in difficoltà, anche se per Monte dei Paschi di Siena la priorità al momento è avere il via libera alla ricapitalizzazione precauzionale, di modo che lo Stato possa iniettare liquidità. Il problema degli Npl verrà affrontato in un secondo momento.

