MONTE DEI PASCHI/ Ultime notizie. Mps e l'attacco di Lannutti a Bankitalia (oggi 9 aprile 2017)

MONTE DEI PASCHI DI SIENA. MPS E L'ATTACCO DI LANNUTTI A BANKITALIA Elio Lannutti si scaglia contro quella che definisce “la supponenza e l’assenza di autocritica da parte degli oligarchi di Bankitalia”. Il Presidente dell’Adusbef ce l’ha in particolare con il responsabile del dipartimento vigilanza bancaria e finanziaria di palazzo Koch, ovvero Carmelo Barbagallo, secondo cui occorre portare avanti i processi di aggregazione bancarie, perché l’aumento delle dimensioni consentirebbe di ottenere delle economie di scala e un miglioramento delle condizioni di accesso ai mercati. “Le concentrazioni bancarie eseguite sotto i diktat di Bankitalia, invece di portare economie di scala in un sistema bancario vessatorio, che spicca per usi, abusi ed ordinari soprusi, hanno generato soltanto prebende e stock option per i banchieri lautamente retribuiti”, osserva Lannutti, secondo cui l’assenza della vigilanza da parte di Bankitalia ha portato a crac e dissesti finanziari pari a 108 miliardi, finiti a pesare sulle spalle degli italiani.

Il Presidente dell’Adusbef ricorda a tal proposito solamente gli ultimi casi, come quelle di Banca Popolare di Vicenza, Veneto Banca e Monte dei Paschi di Siena. “I Governatori che si sono succeduti in Bankitalia (Fazio, Draghi, Visco) non sono riusciti ad impedire un saccheggio sistematico del pubblico risparmio e la lunga catena di scandali bancari, che hanno messo sul lastrico 1,3 milioni di risparmiatori”, aggiunge prima di ricorda che palazzo Koch “non brilla per efficienza, trasparenza, buoni risultati” anche per quel che riguarda la gestione delle banche in risoluzione con i fiduciari nominati. Lannutti conclude la sua nota con una domanda: chi, alla luce di quanto detto, farebbe gestire il proprio condominio “a questi ‘strapagati oligarchi’”?.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA. MPS E I DATI DI MICROCREDITO DI SOLIDARIETÀ In attesa di novità dalle istituzioni europee sul piano industriale di Monte dei Paschi di Siena val la pena parlare del bilancio di Microcredito di solidarietà Spa, società di cui Mps è cofondatore e maggiore azionista, che ha approvato a Siena il bilancio 2016. Il quale si è chiuso con un risultato economico positivo, ma anche con un aumento delle richieste, soprattutto per quel che riguarda i prestiti produttivi. In totale sono stati erogati 204 prestiti, con una predominanza delle erogazioni sociali, 142 per complessivi 481.235 euro, rispetto a quelle produttive, 62 per complessivi 162.871 euro, di cui 8 a favore di microimprese, rappresentate da piccole aziende nel settore del commercio e dell’artigianato. Dal 2006, anno di fondazione, la società ha complessivamente erogato 1.979 prestiti, per un totale di 6.368.585 euro. Il Presidente Mario Marzucchi ha espresso soddisfazione, soprattutto perché Microcredito di solidarietà si sta dimostrando come un importante punto di riferimento per il territorio. “Con dieci anni di servizio alle spalle, Microcredito ha dimostrato ancora una volta il grande valore del progetto iniziale, nato dallo spirito solidaristico di tutti i soggetti coinvolti e dalla consapevolezza della necessità di una struttura sociale ed etica al servizio delle fasce più deboli della nostra comunità”, ha detto. Ricordando, altresì, come il perdurare della crisi non stia certo aiutando il settore, dove non mancano casi di situazioni complicate dalla perdita del lavoro piuttosto che di un familiare in grado di garantire un’entrata certa, anche una modesta pensione. Monte dei Paschi di Siena mette a disposizione di Microcredito di solidarietà locali, supporti tecnici e personale distaccato. Inoltre, tra i volontari che operano nei centri di ascolto sul territorio, non mancano ex dipendenti ora in pensione, che hanno deciso di dedicarsi a questa attività.

