SPILLO/ Trump e il tweet per rottamare crisi e politici

Già, e se governassi io? Beh, visto che con Loro non si è riusciti a cavare un ragno dal buco: da dieci anni con una crescita, ma non troppo, drogata dal debito; migrano genti che tolgono lavoro; lavoro che quando c'è "tocca farne 2 o 3 per tirare a campare"; un terrorismo che mi tiene chiuso in casa e una Terra puzzolente. Non c'è che dire, un bel governo della complessità! Beh, io non so fare peggio.

Si, è vero, non so di storia, né di geografia, figuriamoci d'arte, letteratura o scienza. Di politica? Appena, appena. Per parlare uso 75 vocaboli; gli stessi quando penso. Tant'è. Così vince Trump! Un Ken con la testa d'orata, acconciata come la sua camera da letto; ha sposato una Barbie tutta poppe e culo. Populista, che parla al popolo come parla il popolo: American first; "aggiusteremo i nostri centri cittadini e ricostruiremo le nostre autostrade, i nostri ponti, le nostre gallerie, i nostri aeroporti, le nostre scuole, i nostri ospedali. Ricostruiremo le nostre infrastrutture, e non saranno seconde a nessun'altra. E ciò creerà posti di lavoro per milioni di americani". Se la prende con i "Bad hombres", poi rifila dazi e cacchi contro tutto e tutti.

Contro la politica si batte e la batte. Chi lo ha votato ha votato il "sé" non l'altro da sé. Sì, l'altro, l'establishment, quelli del io so e sono qui per fare quello che voi non sapete. Chi lo ha fatto Presidente ha revocato ai politici la rappresentanza degli interessi al grido: ora facciamo noi! Quindi se lui è me, io posso essere lui: ehi capo, io sto in mezzo alla crisi della "rust belt", non lavoro e per non arrugginire pensando e ripensando ho fatto una pensata; te la mando con un tweet: "La crescita si fa con la spesa, non con la produzione, né con il lavoro, ancora meno con i dazi. Così viene generato reddito, quel reddito che serve a fare nuova spesa. Tocca allocare quelle risorse di reddito per remunerare chi, con la spesa, paga tutti".

Capo, fai attenzione, i politici non capiscono i tweet; tu si: capiscilo! In democrazia se sbagli rileggittimi proprio quelli che hai deleggittimato e, con la coda tra le gambe ci toccherà rivotarli.

