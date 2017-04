BORSA ITALIANA OGGI/ Milano, news: Piazza Affari chiusa per la Festa del lavoro (1 maggio 2017)

Borsa italiana news, Lapresse

BORSA ITALIANA OGGI: PIAZZA AFFARI CHIUSA PER LA FESTA DEL LAVORO Oggi è la Festa del lavoro, giornata festiva nelle principali nazioni mondali e per questo tutte le piazze europee, compresa la Borsa italiana, sono chiuse per tutta la giornata così come tutti i mercati orientali. Rimangono, invece, aperti i mercati americani da dove arriveranno gli unici dati macroeconomici della giornata. Alle 13:45 ci sarà un importante discorso del ministro del Tesoro americano che potrebbe fornire ulteriori informazioni circa la riforma fiscale di cui al momento non si conoscono le modalità di auto-finanziamento.

Alle 14:30 toccherà alle spese personali del mese di marzo degli americani: ci si attende un incremento dello 0,3%, in netto miglioramento rispetto allo 0,1% precedente. Alle 16:00 sarà la volta delle spese per le costruzioni: atteso un miglioramento dello 0,4%, in calo rispetto alla rilevazione precedente. Sempre alle ore 16:00 il dato più importante: l'indice Ism dei direttori agli acquisti del settore manifatturiero per il mese di Aprile. Gli analisti prevedono un risultato pari a 56,4 punti, in calo di quasi un punto rispetto al dato precedente. Infine alle ore 17:30 è attesa l'asta per titoli di Stato americani a tre e sei mesi.

