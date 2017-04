MONTE DEI PASCHI/ Ultime notizie. Mps,va avanti la riorganizzazione interna (oggi 1 maggio 2017)

Monte dei Paschi di Siena, Lapresse

MONTE DEI PASCHI DI SIENA. MPS, VA AVANTI LA RIORGANIZZAZIONE INTERNA Uno dei punti ancora in discussione riguardo il piano industriale di Monte dei Paschi di Siena riguarda il numero degli esuberi. Sembra, infatti, che la Commissione europea voglia che Rocca Salimbeni aumenti il numero di tagli al personale già programmati dalla banca toscana. Nella quale intanto procede la riorganizzazione interna. I sindacati hanno fatto infatti sapere che dal 27 aprile sono stati messi in atto degli interventi per separare in maniera più netta le attività commerciali da quelle creditizie. “In particolare, le strutture commerciali conserveranno autonomie creditizie limitatamente a posizioni con basso profilo di rischio; per contro, tutte le posizioni che presentino un profilo di rischio elevato o comunque tale da ritenere indispensabile un approccio specialistico, confluiranno verso la filiera creditizia”, si legge in una nota delle sigle sindacali. Nell’ambito della filiera creditizia si procederà anche alla creazione delle unità “high risk”, destinato a seguire quelle posizioni che presentano degli elementi di criticità che potrebbero portare alla nascita di nuovi Npl. Un’attività senz’altro importante, anche per cercare di limitare sul nascere nuovi crediti in sofferenza che potrebbero gravare su Monte dei Paschi di Siena anche dopo la ricapitalizzazione precauzionale.

I sindacati fanno sapere che le soluzioni organizzative decise dall’azienda non sono però prive di rischi. “È nostro auspicio che la divisione, ora sancita anche sul piano organizzativo fra i due principali comparti operativi, non pregiudichi l’indispensabile sintesi fra la minimizzazione del rischio creditizio e la stringente necessità di preservare clientela e quote di mercato; tale sintesi si costruisce dall’alto, assicurando la sostanziale coerenza fra politiche del credito e politiche commerciali”, dicono i sindacati, ricordando che la comunicazione tra le due filiere sarà quindi importante.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA. MPS, APPELLO DI SILEONI A TAJANI E PATUELLI CONTRO NUOVI LICENZIAMENTI I sindacati di Mps avevano già espresso la loro contrarietà a qualsiasi aumento degli esuberi previsti nell’ultimo piano industriale della banca. Del resto non sono mai arrivate smentite rispetto alle indiscrezioni secondo cui, per dare il via libera alla ricapitalizzazione precauzionale di Monte dei Paschi di Siena, la Commissione europea vorrebbe che la banca tagliasse più dipendenti e sportelli. E Marco Morelli, durante l’ultima assemblea dei soci, non ha fornito grandi rassicurazioni alle organizzazioni sindacali. Per questo Lando Maria Sileoni ha deciso di fare appello ad Antonio Tajani affinché “non ci siano da parte di Bce e Unione europea nessun tipo di abusi o di forzature rispetto a drastiche riduzioni di personale” sia per quel che riguarda Mps, che per quanto concerne Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca. Il Segretario generale della Fabi teme infatti “che si voglia calcare la mano sulla riduzione dei costi, che le banche italiane inevitabilmente poi tradurrebbero in tagli occupazionali”. Da qui, quindi, la richiesta al Presidente del Parlamento europeo di “tenere d’occhio” le mosse delle istituzioni comunitarie.

Sileoni si è anche rivolto ad Antonio Patuelli, chiedendo a quello che considera il miglior Presidente dell’Abi di sempre, “di sensibilizzare i vertici di Monte dei Paschi di Siena e delle due banche venete sulla necessità di evitare macelleria sociale a danno del territorio e dei lavoratori”. Il sindacalista ha anche avverti che “al primo licenziamento bloccheremo l'intero settore”.

