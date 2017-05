BORSA ITALIANA OGGI/ Milano, news: Piazza Affari affronta la prima seduta del mese (2 maggio 2017)

Borsa italiana news, Lapresse

BORSA ITALIANA OGGI: PIAZZA AFFARI AFFRONTA LA PRIMA SEDUTA DEL MESE Dopo la chiusura per la Festa del Lavoro, oggi riapre la Borsa italiana. Oggi alle 10:00 è atteso il dato sulla disoccupazione in Italia. Dal nostro Paese arriverà anche l’indice Pmi manifatturiero di aprile, dato che verrà diffuso anche in Francia, Germania, Regno Unito a livello europeo. Ricordiamo che venerdì il Ftse Mib ha chiuso la seduta con un rialzo dello 0,05% a quota 20.607 punti. Intesa Sanpaolo ha guadagnato lo 0,07%, Unicredit ha perso lo 0,07%, Ubi Banca è stata la peggiore cedendo lo 0,72% mentre Banco Bpm è stata la migliore guadagnando lo 0,42%. Ha chiuso invariata anche Fiat dopo le ottime immatricolazioni di Marzo: il titolo ha guadagnato appena lo 0,5%.

Il dato più atteso per gli investitori è stato il Pil americano per il primo trimestre del 2017. Gli analisti si attendevano un dato pari all'1,2% di incremento mentre in realtà si è attestato allo 0,7%. Il risultato è stato quindi negativo, ma i listini hanno reagito in maniera abbastanza indifferente. Questo risultato era già scontato nei prezzi attuali: banche d'affari come Goldam Sachs avevano addirittura previsto un incremento del solo 0,2%. Inoltre gli investitori hanno riferito che storicamente il primo dato annuale è sempre più basso a causa di congiunture esterne, ma già nel secondo trimestre si aspettano un aumento annualizzato del 2-2,5%.

Lo spread fra Btp e Bund è rimasto praticamente invariato chiudendo a quota 194 punti. In leggero aumento il rendimento del Btp italiano decennale che ha chiuso al 2,27%.

