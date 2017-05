MONTE DEI PASCHI/ Ultime notizie. Mps, la consulenza tecnica sulle perdite occultate (oggi 2 maggio 2017)

Monte dei Paschi di Siena, Lapresse

MONTE DEI PASCHI DI SIENA. MPS, LA RELAZIONE SULLE PERDITE OCCULTATE DI ALEXANDRIA E SANTORINI Respinta la richiesta di archiviazione, Alessandro Profumo e Fabrizio Viola, rispettivamente ex Presidente ed ex Amministratore delegato di Mps, dovranno affrontare l’udienza preliminare in cui sono accusati di aggiottaggio e falso in bilancio. Il Sole 24 Ore ha dedicato un articolo al contenuto della consulenza tecnica richiesta dalla Procura generale di Milano e contenuta negli atti dell’inchiesta sul dissesto della banca toscana. Secondo tale consulenza, se le perdite derivanti dai derivati Alexandria e Santorini non fossero state occultate, forse la richiesta all’Ue di un aiuto di Stato tramite i Monti-bond avrebbe avuto un percorso diverso. Nella relazione si dice anche che Monte dei Paschi di Siena non ha utilizzato i Var, ovvero una misura di rischio utilizzata per gli investimenti finanziari, ma un metodo standard più vecchio.

“Va notata la differenza fra cifre effettivamente comunicate e quelle con Alexandria e Santorini. Il Var giornaliero comunicato il 31 dicembre 2011 risulta 26 milioni, ma ricalcolato con i due derivati è di circa 209 milioni. E ancora nella semestrale 2015 il Var ricalcolato è circa 13,5 volte quello comunicato”, si legge nel testo della consulenza tecnica, che evidenzia anche che le due operazioni sono state strutturate in modo che si potesse sostenere che formalmente non erano derivati, ma finanziamenti coperti da una garanzia. Tuttavia, i titoli oggetto di tale garanzia non erano nella disponibilità di Monte dei Paschi di Siena, “perché mai effettivamente scambiati in Alexandria e scambiati con una operazione di dubbia sostanza economica in Santorini”. Per queste ragioni, quindi, si arriva a ricordare che con 5,7 miliardi di perdite nette nell’esercizio 2011, anziché i 4 dichiarati, e riserve minori, le autorità europee avrebbero potuto avere dubbi sul dare il via libera ai Monti-bond.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA. MPS, VA AVANTI LA RIORGANIZZAZIONE INTERNA Uno dei punti ancora in discussione riguardo il piano industriale di Monte dei Paschi di Siena riguarda il numero degli esuberi. Sembra, infatti, che la Commissione europea voglia che Rocca Salimbeni aumenti il numero di tagli al personale già programmati dalla banca toscana. Nella quale intanto procede la riorganizzazione interna. I sindacati hanno fatto infatti sapere che dal 27 aprile sono stati messi in atto degli interventi per separare in maniera più netta le attività commerciali da quelle creditizie. “In particolare, le strutture commerciali conserveranno autonomie creditizie limitatamente a posizioni con basso profilo di rischio; per contro, tutte le posizioni che presentino un profilo di rischio elevato o comunque tale da ritenere indispensabile un approccio specialistico, confluiranno verso la filiera creditizia”, si legge in una nota delle sigle sindacali. Nell’ambito della filiera creditizia si procederà anche alla creazione delle unità “high risk”, destinato a seguire quelle posizioni che presentano degli elementi di criticità che potrebbero portare alla nascita di nuovi Npl. Un’attività senz’altro importante, anche per cercare di limitare sul nascere nuovi crediti in sofferenza che potrebbero gravare su Monte dei Paschi di Siena anche dopo la ricapitalizzazione precauzionale.

I sindacati fanno sapere che le soluzioni organizzative decise dall’azienda non sono però prive di rischi. “È nostro auspicio che la divisione, ora sancita anche sul piano organizzativo fra i due principali comparti operativi, non pregiudichi l’indispensabile sintesi fra la minimizzazione del rischio creditizio e la stringente necessità di preservare clientela e quote di mercato; tale sintesi si costruisce dall’alto, assicurando la sostanziale coerenza fra politiche del credito e politiche commerciali”, dicono i sindacati, ricordando che la comunicazione tra le due filiere sarà quindi importante.

