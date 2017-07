Monte dei Paschi/ Ultime notizie. Mps, le parole di Mattarella sulle misure per le banche (oggi 1 luglio 2017)

Monte dei Paschi, Lapresse

MONTE DEI PASCHI DI SIENA. MPS, LE PAROLE DI MATTARELLA SULLE MISURE DEL GOVERNO PER LE BANCHE

Sergio Mattarella è stato intervistato da Bloomberg Tv e oltre che parlare del quadro politico italiano, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla gestione della crisi di Mps, Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca da parte del Governo. Il Capo dello Stato ha parlato di “grande sagacità”, facendo riferimento agli strumenti messi in campo dall’esecutivo, sottolineando anche che "hanno un costo ridotto per l'Italia, equivalente all'1% del Pil, un impegno contenuto". Dopo il cda di Montepaschi di ieri pomeriggio si attendono intanto novità sulla trattativa con Bruxelles. La banca toscana dovrebbe aver trasmesso il testo definitivo del piano di risanamento e ora spetta alle autorità europee approvarlo o meno. Dopodiché si potrà partire con l’iter relativo alla ricapitalizzazione precauzionale di Mps, con l’uso di risorse pubbliche.

MPS, ROSSI CHIEDE A PADOAN DI APRIRE UN CONFRONTO In occasione della riunione del tavolo aperto in Regione Toscana sulle banche, Enrico Rossi ha deciso di inviare una lettera a Pier Carlo Padoan, chiedendo di aprire un confronto con la Regione e i sindacati sui cambiamenti in atto nel sistema bancario regionale, dove oltre alla crisi di Monte dei Paschi si sono già dovuti fare i conti con quelli di Banca Etruria. Inoltre potrebbero esserci ripercussioni per le crisi delle banche venete in CariPrato. Nel settore lavorano circa 24.000 persone in Toscana, ci cui 15.000 nelle banche che sono in situazioni critiche. Gli esuberi previsti sono circa 3-4.000, ma non da escludere che tale cifra possa aumentare, visto che una certezza sui tagli da operare in Monte dei Paschi ancora non c’è.

“È in atto una trasformazione radicale del sistema bancario in Toscana, con ripercussioni epocali sia per gli assetti finanziari e economici, sia per i livelli occupazionali. Davanti a questo tsunami che ha avuto il suo epicentro in Toscana e Veneto, abbiamo la necessità di seguire da vicino ed essere partecipi delle intenzioni del governo”, ha detto il Presidente della Regione, che ha in particolare evidenziano che “si prospettano scenari delicati per tanti lavoratori ed è interesse di tutti che questi percorsi di per sé traumatici, non siano troppo penalizzanti”. Inoltre, essendo in arrivo gruppi bancari con direzioni non toscane, per Rossi “è necessario capire come intenderanno interloquire con il nostro tessuto economico, e quali saranno le ricadute sul terreno decisivo del credito”. Rossi ha intenzione di incontrare nelle prossime settimane sia i rappresentanti sindacali di Ubi Banca (che ha assorbito Banca Etruria) che quelli di Monte dei Paschi.

MPS APRE SEDE E MUSEO PER IL PALIO DI PROVENZANO Si avvicina un momento importante per Siena come quello del Palio di Provenzano e per l’occasione, nella giornata del 2 luglio, Monte dei Paschi aprirà al pubblico, con visite guidate gratuite, il museo e l’archivio storico della sua sede. Per molti turisti sarà anche l’occasione per testare Smartify, la app che consente i riconoscere le opere d’arte semplicemente inquadrandole da dispositivi mobile iOS e Android e avere anche dei contenuti multimediali collegati alle opere stesse. In particolare, si potranno provare in anteprima i contenuti multimediali dedicati a una selezione di documenti conservati nell’archivio storico e alla statua di Sallustio Bandini, in Piazza Salimbeni, visibile con Smartify da diverse angolazioni e arricchita da un video che mostra le fasi salienti del restauro eseguito due anni fa.

La visita alle sede si snoderà attraverso i diversi corpi di fabbrica che componevano l’antico castellare Salimbeni: il fondaco, luogo di compravendita delle merci, l’ampio cortile, la scala progettata dall’architetto fiorentino Pierluigi Spadolini, l’archivio storico e la pinacoteca, riallestita recentemente, dove si potrà ammirare la collezione che Monte dei Paschi ha acquisito nel corso dei secoli, composta da opere di pittura, scultura, grafica e arte decorativa, realizzate da artisti senesi o legati alla città, quali Pietro Lorenzetti, Stefano di Giovanni detto il Sassetta, Sano di Pietro, Rutilio Manetti o Bernardino Mei. Nell’archivio storico, che sarà possibile visitare, sono invece custoditi numerosi documenti antichi e libri mastri e contabili risalenti ai primi anni di attività della banca.

