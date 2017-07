MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Ultime notizie. Mps e gli Npl italiani ancora da smaltire (oggi 10 luglio 2017)

Monte dei Paschi, Lapresse

MONTE DEI PASCHI DI SIENA. MPS E GLI NPL ITALIANI ANCORA DA SMALTIRE

Dopo la cartolarizzazione dei crediti in sofferenza di Monte dei Paschi, oltre che la cessione di quelli in capo a Unicredit, il livello degli Npl delle banche italiane è sceso di non poco, tuttavia resta ancora molto da fare su questo fronte per il nostro Paese. Il Sole 24 Ore ricorda che entro la fine dell’anno si saranno realizzate in Italia cessioni di Npl per circa 60-70 miliardi, ma il nostro Paese resterà tra quelli con il più alto stock di crediti in sofferenza. Secondo i dati dell’Eba, nel primo trimestre del 2017 c’è stata una diminuzione dell’Npl ratio al 14,8% dal 15,3% del trimestre precedente, ma si resta ancora lontani dal dato medio europeo, pari al 4,8%. Il quotidiano di Confindustria specifica che il segmento corporate e Pmi resta la maggiore componente delle sofferenze lorde, con un’incidenza del 73% a fine 2016.

Dopo le operazioni compiute nella prima parte dell’anno, le prospettive per il secondo semestre, secondo Fedele Pascuzzi, di PricewaterhouseCoopers, “mostrano un panorama molto variegato e dinamico”, con diversi portafogli in fase di preparazione e l’interesse vivo da parte del mercato. Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca dovranno cedere alla bad bank pubblica i loro Npl, pari a 16,8 miliardi. Anche Banco Bpm ha in programma la cessione di un portafoglio di Npl per 2 miliardi. E c’è anche Carige che dovrebbe liquidare delle sofferenze per 3,7 miliardi. Non bisogna infine dimenticare lo stock di Npl pari a 10,3 miliardi di Banca Etruria, Banca Marche, CariFerrara e CariChieti che sono in capo alla bad bank Rev e che dovrebbero essere ceduti, almeno in parte, quest’anno.

LE CRITICHE DI LANNUTTI A PADOAN toni rassicuranti usati da Pier Carlo Padoan, che dopo il via libera delle autorità europee al piano industriale di Monte dei Paschi e al decreto sulle banche venete ha detto che “non ci sono altri focolai di crisi”, non sono piaciuti a Elio Lannutti, che in una nota evidenzia che “quando parla il ministro Padoan di stabilità e solidità del sistema bancario, meglio ricorrere agli scongiuri”. Il Presidente dell’Adusbef ha ricordato come nell’ottobre del 2014 il ministro avesse detto che “il sistema bancario è solido e privo di rischi. La solidità del nostro sistema bancario, la sua piena funzionalità ed efficienza nel più ampio contesto europeo sono elementi chiave ai fini della tutela del risparmio”. Quindi, ha citato quanto detto da Padoan in un question time al Senato del febbraio 2016: “Il sistema bancario italiano è solido e sicuro, anche se è stato interessato nelle ultime settimane da volatilità”. Ad agosto dello stesso anno, alla Camera affermava che “gli stress test mostrano un sistema bancario solido”.

A ottobre, invece, in un’intervista alla Cnn, spiegava che “il sistema bancario italiano è solido. Gli npl sono molti, ma non tanti quanti a volte leggo in giro”. Infine, lo scorso gennaio ha ribadito ancora una volta che le banche italiane sono solide. Evidentemente, però, visti gli interventi che si sono resi necessari la solidità non era poi così alta. Lannutti ha voluto anche ricordare come il ministro avesse, nell’agosto dello scorso anno, detto di ritenere come “non possa e debba esserci alcuna ingerenza sulle scelte gestionali e operative delle casse previdenziali”. “Abbiamo visto com’è andata a finire”, è il commento del Presidente Adusbef.

© Riproduzione Riservata.