BORSA ITALIANA OGGI/ Milano, news: Fca a +1,3%, Recordati a -1,8% (11 luglio 2017)

BORSA ITALIANA OGGI (aggiornamento delle ore 10:15) Piazza Affari cede lo 0,2% in attesa che nel pomeriggio arrivino dati macroeconomici interessanti dagli Usa, come l'indice settimanale Redbook e il dato sulle scorte all'ingrosso di maggio. Sul listino principale troviamo in rialzo Atlantia (+0,1%), Bper (+0,6%), Exor (+0,2%), Fca (+1,3%), Ferragamo (+0,1%), Mediaset (+0,6%), Mediobanca (+0,5%), Stm (+1,8%), Ubi Banca (+1,2%), Unipol (+0,1%) e Yoox (+1%). I ribassi più ampi sono quelli di A2A (-0,7%), Buzzi (-1,3%), Campari (-1,2%), Ferrari (-0,8%), Fineco (-0,8%), Italgas (-0,9%), Leonardo (-1%), Moncler (-0,8%), Recordati (-1,8%), Saipem (-0,8%), Telecom Italia (-0,7%) e Terna (-0,9%). Fuori dal listino principale Creval sale del 6,5%, mentre Net Insurance cede il 4,1%. Il cambio euro/dollaro si trova a quota 1,14, mentre lo spread tra Btp e Bund sfiora i 176 punti base.

