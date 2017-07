MONTE DEI PASCHI/ Ultime notizie. Mps e i rilievi del Ceps (oggi 11 luglio 2017)

Monte dei Paschi, Lapresse

MONTE DEI PASCHI DI SIENA. MPS E I RILIEVI DEL CEPS

La vicenda di Monte dei Paschi continua a far discutere e diventa ora l’occasione per dimostrare che qualcosa non va nelle regole europee sulle crisi bancarie. Uno studio realizzato dal Centre for European Policy Studies, preparato su richiesta della commissione Affari economici e monetaria del Parlamento europeo, ritiene infatti che “con l’introduzione della direttiva sulla risoluzione delle crisi bancarie, i contributi pubblici alle banche insolventi sarebbero dovuti diventare una cosa del passato. Mps sembra offrire la prova del contrario”. In un articolo di Lettera43 dedicato al report si legge che al suo interno è contenuta anche un’analisi sulla situazione di Monte dei Paschi negli scorsi anni, visti anche gli obiettivi di crescita non realizzati e gli aumenti di capitale che si erano resi necessari. E il giudizio finale è piuttosto impietoso: Monte dei Paschi è l’esempio di una “banca zombie che viveva sul precipizio”.

Dunque qualcosa non va nelle regole sulla ricapitalizzazione precauzionale, secondo Willem Pieter De Groen, autore dello studio. In primo luogo c’è troppa flessibilità nel valutare le condizioni delle banche. Tuttavia, al contempo le regole sono troppo rigide per consentire agli Stati o a investitori privati di ottenere un ritorno dall’operazione. L’economista mette anche in rilievo che “se le banche sanno di essere salvate, potrebbero essere indotte a prendere rischi maggiori”, il che potrebbe essere controproducente. Secondo De Groen, quindi, sarebbe meglio che i fondi per le ricapitalizzazioni vengano dal Fondo salva-Stati Esm.

MPS E GLI NPL ITALIANI ANCORA DA SMALTIRE

Dopo la cartolarizzazione dei crediti in sofferenza di Monte dei Paschi, oltre che la cessione di quelli in capo a Unicredit, il livello degli Npl delle banche italiane è sceso di non poco, tuttavia resta ancora molto da fare su questo fronte per il nostro Paese. Il Sole 24 Ore ricorda che entro la fine dell’anno si saranno realizzate in Italia cessioni di Npl per circa 60-70 miliardi, ma il nostro Paese resterà tra quelli con il più alto stock di crediti in sofferenza. Secondo i dati dell’Eba, nel primo trimestre del 2017 c’è stata una diminuzione dell’Npl ratio al 14,8% dal 15,3% del trimestre precedente, ma si resta ancora lontani dal dato medio europeo, pari al 4,8%. Il quotidiano di Confindustria specifica che il segmento corporate e Pmi resta la maggiore componente delle sofferenze lorde, con un’incidenza del 73% a fine 2016.

Dopo le operazioni compiute nella prima parte dell’anno, le prospettive per il secondo semestre, secondo Fedele Pascuzzi, di PricewaterhouseCoopers, “mostrano un panorama molto variegato e dinamico”, con diversi portafogli in fase di preparazione e l’interesse vivo da parte del mercato. Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca dovranno cedere alla bad bank pubblica i loro Npl, pari a 16,8 miliardi. Anche Banco Bpm ha in programma la cessione di un portafoglio di Npl per 2 miliardi. E c’è anche Carige che dovrebbe liquidare delle sofferenze per 3,7 miliardi. Non bisogna infine dimenticare lo stock di Npl pari a 10,3 miliardi di Banca Etruria, Banca Marche, CariFerrara e CariChieti che sono in capo alla bad bank Rev e che dovrebbero essere ceduti, almeno in parte, quest’anno.

