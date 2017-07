BORSA ITALIANA OGGI/ Milano, news: Telecom Italia a +2%, Fca a -0,5% (12 luglio 2017)

Lapresse

BORSA ITALIANA OGGI (aggiornamento delle ore 10:00)

C’è sicuramente attesa sui mercati per le parole che Janet Yellen pronuncerà oggi in audizione alla Camera Usa. Ma anche quel che succede nella famiglia Trump sta condizionando non poco Wall Street. In attesa quindi di novità dagli States, Piazza Affari guadagna lo 0,8%. Sul listino principale troviamo in rosso solamente Campari (-0,1%), Fca (-0,5%), Ferragamo (-0,4%), Recordati (-0,1%), Snam (-0,1%) e Terna (-0,1%). I rialzi più consistenti sono quelli di Azimut (+1,2%), Banca Generali (+1,9%), Bper (+1,1%), Brembo (+1,6%), Eni (+1,5%), Ferrari (+1,3%), Mediobanca (+1,3%), Saipem (+1,3%), Stm (+2,2%), Telecom Italia (+2%), Tenaris (+1%), Unicredit (+1,3%) e Yoox (+1,3%). Fuori dal listino principale Innovatec sale del 9,2%, mentre Bastogi cede il 2,9%. Il cambio euro/dollaro si trova a quota 1,145, mentre lo spread tra Btp e Bund scende a 169 punti base.

