MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Ultime notizie. Mps sigla accordo con Confidi Sicilia (oggi 12 luglio 2017)

Monte dei Paschi, Lapresse

MONTE DEI PASCHI DI SIENA. MPS SIGLA ACCORDO CON CONFIDI SICILIA

Monte dei Paschi ha siglato un accordo con Confidi Sicilia in Rete per facilitare l’accesso al credito delle imprese agroalimentari e del mare, secondo il Programma di sviluppo rurale e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca 2014-20. In base all’intesa raggiunta, le imprese che ne faranno richiesta potranno beneficiare di un canale preferenziale, attraverso Monte dei Paschi, per la valutazione della propria pratica di finanziamento prima dell’emissione del provvedimento della Regione Siciliana per l’assegnazione del contributo pubblico. La logica è quella di permettere alle Pmi di cominciare a investire, tramite un finanziamento, prima che venga emesso il decreto che liquida i contributi pubblici richiesti.

I Confidi in Rete garantiranno le linee di credito e il Presidente Rosario Carlino ha dichiarato che era importante riuscire a prendere parte a questo progetto di Monte dei Paschi, che consente di sostenere le imprese “in un momento particolarmente importante per il settore, contribuendo a superare uno dei principali ostacoli nella utilizzazione delle risorse comunitarie”. Andrea Rallo, Direttore territoriale mercato di Palermo di Mps, ha evidenziato come l’accordo siglato rappresenti “un ulteriore tassello nella strategia innovativa con la quale la Banca sostiene l’utilizzo dei fondi comunitari mediante un Protocollo di intesa con la Regione Siciliana, anche attraverso un plafond da 50 milioni e numerosi accordi collaterali sottoscritti sul territorio con Associazioni, Enti e Ordini professionali”.

MPS E I RILIEVI DEL CEPS

La vicenda di Monte dei Paschi continua a far discutere e diventa ora l’occasione per dimostrare che qualcosa non va nelle regole europee sulle crisi bancarie. Uno studio realizzato dal Centre for European Policy Studies, preparato su richiesta della commissione Affari economici e monetaria del Parlamento europeo, ritiene infatti che “con l’introduzione della direttiva sulla risoluzione delle crisi bancarie, i contributi pubblici alle banche insolventi sarebbero dovuti diventare una cosa del passato. Mps sembra offrire la prova del contrario”. In un articolo di Lettera43 dedicato al report si legge che al suo interno è contenuta anche un’analisi sulla situazione di Monte dei Paschi negli scorsi anni, visti anche gli obiettivi di crescita non realizzati e gli aumenti di capitale che si erano resi necessari. E il giudizio finale è piuttosto impietoso: Monte dei Paschi è l’esempio di una “banca zombie che viveva sul precipizio”.

Dunque qualcosa non va nelle regole sulla ricapitalizzazione precauzionale, secondo Willem Pieter De Groen, autore dello studio. In primo luogo c’è troppa flessibilità nel valutare le condizioni delle banche. Tuttavia, al contempo le regole sono troppo rigide per consentire agli Stati o a investitori privati di ottenere un ritorno dall’operazione. L’economista mette anche in rilievo che “se le banche sanno di essere salvate, potrebbero essere indotte a prendere rischi maggiori”, il che potrebbe essere controproducente. Secondo De Groen, quindi, sarebbe meglio che i fondi per le ricapitalizzazioni vengano dal Fondo salva-Stati Esm.

© Riproduzione Riservata.