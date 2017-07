ASSOPOPOLARI/ Corrado Sforza Fogliani confermato Presidente

Corrado Sforza Fogliani (Lapresse)

Nel pomeriggio di ieri - 12 luglio 2017 - si è svolta l’Assemblea ordinaria dell’Associazione Nazionale fra le Banche Popolari alla quale è seguito il Consiglio di amministrazione che ha deliberato il rinnovo delle cariche sociali confermando alla presidenza il Cav. Lav. Avv. Corrado Sforza Fogliani, Presidente Esecutivo della Banca di Piacenza. Il Consiglio ha quindi espresso al Presidente un caloroso ringraziamento per il lavoro svolto e per aver accettato l’unanime designazione della Categoria per il prossimo triennio.

Alla vice presidenza sono stati confermati nella carica il Dott. Mario Alberto Pedranzini Amministratore delegato della Banca Popolare di Sondrio, il Dott. Vito Primiceri Presidente della Banca Popolare Pugliese e il Dott. Luigi Sartoni Direttore generale della Banca Valconca. Entrano nel Consiglio di Amministrazione di Assopopolari: la Dott.ssa Michela Del Piero Presidente della Banca Popolare di Cividale, il Prof. Vincenzo Formisano Vice Presidente della Banca Popolare del Cassinate, il Dott. Tonino Fornari Direttore Generale della Banca Valsabbina, il Dott. Luigi Sansone Presidente della Banca Popolare delle Province Molisane e l’Avv. Filippo Perriccioli Presidente della Banca di Credito Popolare.

La Categoria rappresentata dall’Assopopolari esprime oggi sul territorio del nostro Paese una compagine articolata in 52 banche popolari cooperative e del territorio, 186 società finanziarie, e oltre 250 corrispondenti con 1 milione di soci e 6 milioni di clienti.

