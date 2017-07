MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Ultime notizie. Falciai: Mps saprà "ricompensare" lo Stato (oggi 13 luglio 2017)

Monte dei Paschi, Lapresse

MPS SAPRÀ RICOMPENSARE LO STATO DEL SUO INVESTIMENTO

Alessandro Falciai, Presidente di Monte dei Paschi, ha rilasciato un’intervista al Sole 24 Ore, nella quale ha spiegato che dopo che andrà in porto la ricapitalizzazione precauzionale e in autunno si sarà definito il nuovo assetto proprietario della banca si potrà anche definire la nuova governance. Da parte sua ha ribadito che il suo mandato è nelle mani della futura proprietà, come del resto per gli altri vertici di Rocca Salimbeni. Da questo punto di vista Falciai ha avuto modo di dire, tra le altre cose, che finora il cda sta prendendo decisioni all’unanimità, nonostante l’elevato grado di responsabilità di molte di esse. E non ha nascosto di temere di poter perdere alcuni componenti di questa “squadra” senza riuscire a trovare sostituti all’altezza. Falciai ha anche ripercorso i mesi di negoziato con le autorità europee che ci sono state prima del via libera al piano industriale. “Noi abbiamo tenuto il punto su tutto ciò che era necessario per salvaguardare integrità e funzionalità della banca, come sul tema dei licenziamenti”, ha detto.

Alla specifica domanda se reinvestirebbe in Monte dei Paschi, ha risposto spiegando che “sicuramente non è stato il mio migliore investimento”, “ma dal punto di vista umano e professionale lo rifarei senz’altro”. Il Presidente di Mps ritiene che il sistema bancario abbia mostrato di saper superare crisi importanti e che “è lecito immaginare che possa dare ritorni interessanti non appena cambierà il contesto”. A questo proposito ha detto anche di credere che Mps “saprà ricompensare lo Stato del suo investimento”.

ACCORDO CON CONFIDI SICILIA

Monte dei Paschi ha siglato un accordo con Confidi Sicilia in Rete per facilitare l’accesso al credito delle imprese agroalimentari e del mare, secondo il Programma di sviluppo rurale e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca 2014-20. In base all’intesa raggiunta, le imprese che ne faranno richiesta potranno beneficiare di un canale preferenziale, attraverso Monte dei Paschi, per la valutazione della propria pratica di finanziamento prima dell’emissione del provvedimento della Regione Siciliana per l’assegnazione del contributo pubblico. La logica è quella di permettere alle Pmi di cominciare a investire, tramite un finanziamento, prima che venga emesso il decreto che liquida i contributi pubblici richiesti.

I Confidi in Rete garantiranno le linee di credito e il Presidente Rosario Carlino ha dichiarato che era importante riuscire a prendere parte a questo progetto di Monte dei Paschi, che consente di sostenere le imprese “in un momento particolarmente importante per il settore, contribuendo a superare uno dei principali ostacoli nella utilizzazione delle risorse comunitarie”. Andrea Rallo, Direttore territoriale mercato di Palermo di Mps, ha evidenziato come l’accordo siglato rappresenti “un ulteriore tassello nella strategia innovativa con la quale la Banca sostiene l’utilizzo dei fondi comunitari mediante un Protocollo di intesa con la Regione Siciliana, anche attraverso un plafond da 50 milioni e numerosi accordi collaterali sottoscritti sul territorio con Associazioni, Enti e Ordini professionali”.

