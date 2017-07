BORSA ITALIANA OGGI/ Milano, news: Piazza Affari prova a restare sopra i 21.500 punti (14 luglio 2017)

Borsa italiana news, Lapresse

BORSA ITALIANA OGGI: PIAZZA AFFARI CERCA DI RESTARE SOPRA I 21.500 PUNTI

Nella giornata di oggi saranno diffusi alcuni dati macroeconomici interessanti. Alle 10:00 è previsto l'indice dei prezzi al consumo italiano per il mese di giugno. Alla stessa ora anche le vendite al dettaglio per il mese di giugno. Alle ore il sentimento d'aspettativa dei consumatori del Michigan per il mese di giugno, dato sempre molto atteso dagli economisti. Si prevede una conferma dei valori del mese precedente. Ieri Piazza Affari ha messo a segno un rialzo dello 0,42% arrivando a quota 21.521 punti. Particolarmente bene ha fatto Fca che ha messo a segno un rialzo del 3,87% dopo che alcuni analisti hanno aumentato il prezzo obiettivo a 14 euro per azione.

In luce anche Telecom Italia che ha fatto segnare un rialzo del 2,67%. Bene anche Mediaset che è salita dell'1,77% ed Enel che ha guadagnato il 2,05% dopo che Mediobanca ha espresso il giudizio buy, portando il target price a 5,6 euro per azione. In rialzo anche Assicurazioni Generali che ha fatto segnare un progresso dell'1,52% grazie ai rumors che vedono possibile la cessione di Generali Leben. Male FinecoBank che ha lasciato sul terreno il 2,05%. Lo spread fra Btp e Bund si è attestato a 171 punti base, mentre il rendimento del Btp decennale è stato pari al 2,31%.

