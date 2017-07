MONTE DEI PASCHI/ Ultime notizie. Mps, Valentini: commissione non resti lettera morta (oggi 14 luglio 2017)

Monte dei Paschi, Lapresse

VALENTINI: COMMISSIONE D’INCHIESTA NON RESTI LETTERA MORTA

Bruno Valentini chiede che Monte dei Paschi torni a essere forte e che recuperi clienti e risparmi perduti. Questo perché “solo una banca che fa utili dà la garanzia che la direzione resti a Siena”. Il Sindaco della città toscana ha infatti ricordato che se oggi la direzione di Montepaschi resta a Siena, “visto che la compagine generale cambierà quando in prospettiva uscirà lo Stato, questo non è un dato acquisito per sempre”. Valentini ha in ogni caso spiegato che la Fondazione Mps, che è ancora azionista, seppur con una quota minima, “non potrà essere determinante nelle scelte strategiche, ma lo sarà in termini d'influenza perché comunque rappresenta le istanze del territorio”.

Poi, secondo quanto riporta ilcittadinoonline.it, ha evidenziato la necessità che la commissione parlamentare d’inchiesta su Monte dei Paschi e le banche “non rimanga lettera morta”, in modo che “sia punito con pene adeguate ed esemplari chi ha fatto scelte sbagliate con perdite per miliardi di euro per la banca, per gli azionisti, per i dipendenti e per il territorio. I danni sono evidenti per l’economia senese, toscana e nazionale”. La legge che istituisce la commissione parlamentare ieri è stata firma da Sergio Mattarella. Nei giorni scorsi non erano mancate pressioni per accelerare i tempi, ma dal Colle era stato fatto notare che il Capo dello Stato era tornato dal viaggio di Stato in Canada il 3 luglio e che il provvedimento richiedeva senza dubbio una scrupolosa e attenta verifica.

MPS SAPRÀ RICOMPENSARE LO STATO DEL SUO INVESTIMENTO

Alessandro Falciai, Presidente di Monte dei Paschi, ha rilasciato un’intervista al Sole 24 Ore, nella quale ha spiegato che dopo che andrà in porto la ricapitalizzazione precauzionale e in autunno si sarà definito il nuovo assetto proprietario della banca si potrà anche definire la nuova governance. Da parte sua ha ribadito che il suo mandato è nelle mani della futura proprietà, come del resto per gli altri vertici di Rocca Salimbeni. Da questo punto di vista Falciai ha avuto modo di dire, tra le altre cose, che finora il cda sta prendendo decisioni all’unanimità, nonostante l’elevato grado di responsabilità di molte di esse. E non ha nascosto di temere di poter perdere alcuni componenti di questa “squadra” senza riuscire a trovare sostituti all’altezza. Falciai ha anche ripercorso i mesi di negoziato con le autorità europee che ci sono state prima del via libera al piano industriale. “Noi abbiamo tenuto il punto su tutto ciò che era necessario per salvaguardare integrità e funzionalità della banca, come sul tema dei licenziamenti”, ha detto.

Alla specifica domanda se reinvestirebbe in Monte dei Paschi, ha risposto spiegando che “sicuramente non è stato il mio migliore investimento”, “ma dal punto di vista umano e professionale lo rifarei senz’altro”. Il Presidente di Mps ritiene che il sistema bancario abbia mostrato di saper superare crisi importanti e che “è lecito immaginare che possa dare ritorni interessanti non appena cambierà il contesto”. A questo proposito ha detto anche di credere che Mps “saprà ricompensare lo Stato del suo investimento”.

