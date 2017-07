MONTE DEI PASCHI/ Ultime notizie. Mps e i 110 miliardi spesi per le banche (oggi 16 luglio 2017)

Monte dei Paschi, Lapresse

I 110 MILIARDI SPESI PER LE BANCHE

Elio Lannutti non risparmia critiche su come sono state gestite le crisi bancarie italiane, che hanno comportato l’esborso di ben 110 miliardi di euro, “col concorso di Bankitalia e Consob”. Il Presidente di Adusbef, in un intervento riportato su ilcittadinoonline.it, ricorda che il valore di mercato di Mps alla fine del 2006 era di 14,85 miliardi di euro. Poi, dopo l’acquisizione di AntonVeneta, ha varato 6 aumenti di capitale per un totale di 20,5 miliardi di euro. “Tra il 2008 ed il 2016, Monte dei Paschi ha subito perdite per 18 miliardi di euro. Il salvataggio dello Stato è costato 9 mld di euro. Sommando 14 mld bruciati di capitalizzazione (prima di essere sospeso, il titolo capitalizzava circa 500 milioni), la voragine è di oltre 61 mld di euro”, scrive Lannutti, evidenziando come comunque a questo punto lo Stato si ritrovi azionista di riferimento della banca. Cosa che invece non succede nel caso di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, per cui sono andati in fumo più di 40 miliardi di euro.

Senza dimenticare le quattro banche fallite a fine 2015: Banca Etruria, Banca Marche, CariFerrara e CariChieti. In questo caso il buco è stato di 8,4 miliardi, con il sistema bancario che ne ha messi 5,8, rincarando poi, in alcuni casi, i costi dei propri conti correnti. “Questa disastrosa gestione del credito e del risparmio e di un evidente conflitto di interesse tra le banche socie della Banca d’Italia, che hanno ricevuto dal governatore Visco dividendi per 1,060 mld di euro, dopo la rivalutazione delle quote da 156.000 euro a 7,5 miliardi di euro, dovrebbe preoccupare le forze politiche ed il governo”, aggiunge Lannutti.

VALENTINI: COMMISSIONE D’INCHIESTA NON RESTI LETTERA MORTA

Bruno Valentini chiede che Monte dei Paschi torni a essere forte e che recuperi clienti e risparmi perduti. Questo perché “solo una banca che fa utili dà la garanzia che la direzione resti a Siena”. Il Sindaco della città toscana ha infatti ricordato che se oggi la direzione di Montepaschi resta a Siena, “visto che la compagine generale cambierà quando in prospettiva uscirà lo Stato, questo non è un dato acquisito per sempre”. Valentini ha in ogni caso spiegato che la Fondazione Mps, che è ancora azionista, seppur con una quota minima, “non potrà essere determinante nelle scelte strategiche, ma lo sarà in termini d'influenza perché comunque rappresenta le istanze del territorio”.

Poi, secondo quanto riporta ilcittadinoonline.it, ha evidenziato la necessità che la commissione parlamentare d’inchiesta su Monte dei Paschi e le banche “non rimanga lettera morta”, in modo che “sia punito con pene adeguate ed esemplari chi ha fatto scelte sbagliate con perdite per miliardi di euro per la banca, per gli azionisti, per i dipendenti e per il territorio. I danni sono evidenti per l’economia senese, toscana e nazionale”. La legge che istituisce la commissione parlamentare ieri è stata firma da Sergio Mattarella. Nei giorni scorsi non erano mancate pressioni per accelerare i tempi, ma dal Colle era stato fatto notare che il Capo dello Stato era tornato dal viaggio di Stato in Canada il 3 luglio e che il provvedimento richiedeva senza dubbio una scrupolosa e attenta verifica.

