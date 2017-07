BORSA ITALIANA OGGI/ Milano, news: Piazza Affari punta a quota 21.500 punti (17 luglio 2017)

Borsa italiana news, Lapresse

BORSA ITALIANA OGGI: PIAZZA AFFARI PUNTA A QUOTA 21.500

Giornata abbastanza scarna dal punto di vista macroeconomico quella di oggi. Alle 11:00 è previsto l'indice dei prezzi al consumo dell'eurozona. Alle 15:00 le aste di titoli di Stato francesi con scadenze a tre, sei e dodici mesi, tutti con rendimenti negativi. Infine, alle 17:00, due aste di Buoni del Tesoro americani con scadenza a tre e sei mesi con tassi intorno all'1%. Venerdì Piazza Affari ha chiuso in calo dello 0,14%, consolidando i risultati delle precedenti sedute a quota 21.492 punti. Seduta particolarmente negativa per i titoli bancari. Unicredit ha lasciato sul terreno l'1,72%, Ubi Banca ha ceduto l'1,24%, Banco Bpm ha perso lo 0,44% e Mediobanca ha chiuso invariata. Unica eccezione è stata Intesa Sanpaolo che in asta di chiusura ha beneficiato di molti acquisti che le hanno permesso di passare dal territorio negativo a quello positivo con un performance dello 0,42%. Molto male Telecom Italia che ha ceduto quasi tre punti percentuali dopo che gli ultimi rumors parlano ancora di una governance non ancora definita e dei contrasti fra l'a.d. Cattaneo e Vivendi. Molto bene, invece, Leonardo, che ha messo a segno un rally del 2,5% dopo che ha annunciato la firma per l'aggiornamento di alcuni aeromobili militari nel Regno Unito. Ubs ha inoltre ribadito la sua raccomandazione buy ed il target price è stato fissato a 16,5 euro per azione.

Ottima seduta anche per Yoox che ha messo a segno un rialzo dell'1,81%.Bene anche il settore energetico, in particolare quello legato al petrolio. Tenaris è salita dell'1,2% mentre Saipem ha fatto segnare un rialzo dello 0,57%. Meno bene Eni che ha fatto segnare un modesto progresso dello 0,23%. Seduta brillante per Creval che ha fatto segnare un +4% dopo che Equita Sim ha portato il target price a 4,7 euro per azione, apprezzando la recente decisione di cartolarizzare gli Npl. Grande debutto, infine, per Dobank che ha iniziato con il botto la sua prima giornata di negoziazioni: il titolo è stato più volte sospeso per eccesso di rialzo e alla fine ha chiuso con un +13,89%. Lo spread fra Btp e Bund è calato a 169,2 punti base. In calo anche il rendimento del Btp decennale che si è attestato al 2,28%.

© Riproduzione Riservata.