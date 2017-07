MONTE DEI PASCHI/ Ultime notizie. Mps, accordo per la tesoreria di Grosseto (oggi 17 luglio 2017)

Monte dei Paschi, Lapresse

MPS SI AGGIUDICA IL SERVIZIO DI TESORERIA DI GROSSETO

Mentre attende che diventi operativa la ricapitalizzazione precauzionale, che porterà lo Stato alla soglia del 70% del capitale, Monte dei Paschi è riuscito ad aggiudicarsi nuovamente la gestione del servizio di tesoreria del Comune di Grosseto ed è quindi stata stipulata tra le parti una convenzione della durata di 4 anni e mezzo. ilgiunco.net riporta le dichiarazioni del Sindaco della città toscana, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, soddisfatto per l’accordo, visto che già da tempo Monte dei Paschi ha una collaborazione con l’amministrazione e conosce quindi bene le sue particolarità, “oltre alle peculiarità sociali ed economiche della Maremma, ed è garanzia di professionalità. Siamo certi che questo nuovo rapporto che inizia oggi non solo sarà proficuo per l’Amministrazione ma anche per i cittadini che potranno contare su un servizio migliore”.

Marco Sargentoni, Direttore territoriale Mercato Grosseto, ha voluto confermare come con questo accordo si voglia conferma il supporto della banca a un territorio con cui ha un legame storico. “Da sempre sosteniamo questa zona che, per la Regione Toscana, rappresenta un bacino molto produttivo, soprattutto in attività peculiari come quella turistica e mettiamo la nostra professionalità a disposizione non solo delle imprese ma anche di privati e famiglie”, ha detto. Monte dei Paschi, quindi, continua a restare a contatto con le realtà territoriali, imprenditoriale e istituzionali, della Toscana, ma non solo: nei giorni scorsi, infatti, è stata firmata un’intesa con Confidi Sicilia.

VALENTINI: COMMISSIONE D’INCHIESTA NON RESTI LETTERA MORTA

Bruno Valentini chiede che Monte dei Paschi torni a essere forte e che recuperi clienti e risparmi perduti. Questo perché “solo una banca che fa utili dà la garanzia che la direzione resti a Siena”. Il Sindaco della città toscana ha infatti ricordato che se oggi la direzione di Montepaschi resta a Siena, “visto che la compagine generale cambierà quando in prospettiva uscirà lo Stato, questo non è un dato acquisito per sempre”. Valentini ha in ogni caso spiegato che la Fondazione Mps, che è ancora azionista, seppur con una quota minima, “non potrà essere determinante nelle scelte strategiche, ma lo sarà in termini d'influenza perché comunque rappresenta le istanze del territorio”.

Poi, secondo quanto riporta ilcittadinoonline.it, ha evidenziato la necessità che la commissione parlamentare d’inchiesta su Monte dei Paschi e le banche “non rimanga lettera morta”, in modo che “sia punito con pene adeguate ed esemplari chi ha fatto scelte sbagliate con perdite per miliardi di euro per la banca, per gli azionisti, per i dipendenti e per il territorio. I danni sono evidenti per l’economia senese, toscana e nazionale”. La legge che istituisce la commissione parlamentare ieri è stata firma da Sergio Mattarella. Nei giorni scorsi non erano mancate pressioni per accelerare i tempi, ma dal Colle era stato fatto notare che il Capo dello Stato era tornato dal viaggio di Stato in Canada il 3 luglio e che il provvedimento richiedeva senza dubbio una scrupolosa e attenta verifica.

