BORSA ITALIANA OGGI/ Milano, news: Piazza Affari punta ancora a quota 21.500 (18 luglio 2017)

MILANO PIAZZA AFFARI PUNTA ANCORA A QUOTA 21.500

Non sono molti i dati macroeconomici attesi per oggi. Si parte alle 10:30 con il dato inglese dell'indice dei prezzi al consumo per il mese di giugno. Alle 11:00 la rilevazione ZEW del sentimento sull'economica tedesca per il mese di luglio. Questo è un numero sempre molto atteso dagli economisti, essendo la Germania la locomotiva d'Europa. Gli analisti si attendono un dato intorno ai 18 punti, in leggera diminuzione rispetto al mese precedente. Sempre alla stessa ora il sentimento di fiducia dello ZEW per l'Eurozona che dovrebbe attestarsi a 32,2 punti. Alle 15:30 un discorso del Governatore BoE Carney che potrebbe fornire alcuni spunti di politica monetaria per quanto concerne la Gran Bretagna. Nessun dato macroeconomico interessante, invece, dagli Stati Uniti. Da segnalare alle 17:30 un'asta di buoni del Tesoro americano a 52 settimane con tassi intorno all'1,25%.

Ieri Piazza Affari ha chiuso con un ribasso dello 0,03% a quota 21.484 punti. La giornata era partita bene con l'indice che aveva iniziato oltre i 21.500 punti con un allungo sul mezzo punto percentuale. Con il passare del tempo, tuttavia, la borsa di Milano è rimasta intorno alla parità per poi chiudere in leggera flessione. Tutta la seduta è stata caratterizzata da volumi molto bassi. In questo contesto non hanno fatto particolarmente bene i titoli bancari con Unicredit che ha perso oltre mezzo punto percentuale. Ubi si è salvata con un rialzo dello 0,1% mentre Intesa Sanpaolo è riuscita a fare leggermente meglio con un chiusura con un +0,21%. Ottima seduta, invece, per Telecom Italia che si è apprezzata dell'1,24% visto i buoni giudizi degli analisti e le attese per un secondo semestre positivo. Seduta positiva anche per Yoox Net A Porter che ha messo a segno un rally del 3,02% dopo che alcuni economisti hanno affermato che si attendono grandi risultati dai conti che verranno presentati nei prossimi giorni. Lo spread fra Btp e Bund è calato a 167 punti base. Il rendimento del Btp italiano decennale è stato pari al 2,23%.

