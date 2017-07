MONTE DEI PASCHI/ Ultime notizie. Mps e la contrazione del credito in Italia (oggi 18 luglio 2017)

Monte dei Paschi, Lapresse

LA CONTRAZIONE DEL CREDITO IN ITALIA

Le crisi di banche come Mps, Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca hanno creato non poche conseguenze sull’intero sistema bancario. E, naturalmente, anche sull’erogazione del credito, nonostante le politiche portate avanti dalla Banca centrale europea. Secondo l’Ufficio Studi della Cgia di Mestre, infatti, negli ultimi tre anni c’è stata una contrazione degli impieghi bancari alle imprese italiane pari a 62,4 miliardi di euro. I dati evidenziano un calo che interessa tutte le regioni, con l’eccezione del Molise. La contrazione del credito ha poi colpito in maniera pesante il Veneto. Se la media italiana è stata di un -6,8%, nella regione del nord-est si è scesi del 10,7%. La situazione è stata difficile anche nelle Marche (-10,4%) e in Calabria (-9,7%). A livello di province, Isernia ha fatto registrare una diminuzione del 19,5%, seguita da Mantova (-19%), Ferrara (-17,8%) e Rieti (-17,4%).

Paolo Zabeo, direttore della Cgia, ha evidenziato come nonostante questi dati l’economia del Veneto abbia tenuto, facendo registrare anche una crescita nei settori del manifatturiero e dell’edilizia. “Senza la crisi delle due banche popolari, ovviamente, le cose sarebbero andate ancora meglio, soprattutto per le piccole e piccolissime imprese che, tradizionalmente a corto di liquidità e poco capitalizzate, sono state le più colpite da questa stretta creditizia e, conseguentemente, le meno coinvolte dalla ripresa in atto”, ha aggiunto. Renato Mason, Segretario della Cgia, ha espresso l’auspicio che la commissione parlamentare d’inchiesta sulle banche possa far sì “che chi ha contribuito a dissestare i bilanci di molti istituti bancari sia messo nelle condizioni di non partecipare più alla vita civile di questo paese”.

MPS SI AGGIUDICA IL SERVIZIO DI TESORERIA DI GROSSETO

Mentre attende che diventi operativa la ricapitalizzazione precauzionale, che porterà lo Stato alla soglia del 70% del capitale, Monte dei Paschi è riuscito ad aggiudicarsi nuovamente la gestione del servizio di tesoreria del Comune di Grosseto ed è quindi stata stipulata tra le parti una convenzione della durata di 4 anni e mezzo. ilgiunco.net riporta le dichiarazioni del Sindaco della città toscana, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, soddisfatto per l’accordo, visto che già da tempo Monte dei Paschi ha una collaborazione con l’amministrazione e conosce quindi bene le sue particolarità, “oltre alle peculiarità sociali ed economiche della Maremma, ed è garanzia di professionalità. Siamo certi che questo nuovo rapporto che inizia oggi non solo sarà proficuo per l’Amministrazione ma anche per i cittadini che potranno contare su un servizio migliore”.

Marco Sargentoni, Direttore territoriale Mercato Grosseto, ha voluto confermare come con questo accordo si voglia conferma il supporto della banca a un territorio con cui ha un legame storico. “Da sempre sosteniamo questa zona che, per la Regione Toscana, rappresenta un bacino molto produttivo, soprattutto in attività peculiari come quella turistica e mettiamo la nostra professionalità a disposizione non solo delle imprese ma anche di privati e famiglie”, ha detto. Monte dei Paschi, quindi, continua a restare a contatto con le realtà territoriali, imprenditoriale e istituzionali, della Toscana, ma non solo: nei giorni scorsi, infatti, è stata firmata un’intesa con Confidi Sicilia.

