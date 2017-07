BORSA ITALIANA OGGI/ Milano, news: Piazza Affari cerca il rimbalzo (19 luglio 2017)

Borsa italiana news, Lapresse

MILANO, PIAZZA AFFARI PROVA A INVERTIRE IL TREND

Giornata abbastanza vuota dal punto di vista macroeconomico. Alle 11:35 si segnala un'asta di Bund tedeschi con scadenza a trent'anni che dovrebbero segnare un rendimento di poco superiore all'1%. Alle 14:30 arriveranno i dati sui permessi di costruzione Usa rilasciati nel mese di giugno. Infine alle 16:30 il dato sulle scorte settimanali di petrolio greggio. Ieri Piazza Affari ha chiuso con un ribasso dello 0,59% a 21.358 punti. Particolarmente male i titoli bancari con Bper che ha fatto registrare una flessione del 3,25%, Mediobanca del 2,05%, Unicredit dell'1,77% e Ubi Banca che ha chiuso con un -1,55%. L'unica a salvarsi è stata Intesa Sanpaolo che è riuscita a chiudere la seduta invariata. Brutta seduta anche per Saipem che ha perso il 2,38% dopo che Credit Suisse ha ridotto il suo prezzo obiettivo a 2,55 euro per azione.

Bene, invece, Atlantia che ha messo a segno un rialzo dell'1,5% dopo la promozione di alcuni analisti che hanno ribadito la raccomandazione buy e il target price a 26,5 euro per azione. Buona seduta anche per Telecom Italia che ha guadagnato l'1,17% per via dell'attesa della seconda trimestrale dall'anno. Il differenziale fra titoli di Stato italiani e tedeschi si è ulteriormente ridotto e si è attestato a 163 punti base. Invariato il rendimento del Btp decennale che si è attestato al 2,19%.

