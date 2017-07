MONTE DEI PASCHI/ Ultime notizie. Mps, la doppia conversione dei bond subordinati (oggi 19 luglio 2017)

Monte dei Paschi, Lapresse

LE CONSEGUENZE PER OBBLIGAZIONISTI E AZIONISTI

Le conseguenze previste per i risparmiatori coinvolti nella vicenda Monte dei Paschi dopo il via libera alla ricapitalizzazione precauzionale. I detentori di obbligazioni subordinate subiranno una conversione in azioni: per i bond Tier 1, più rischiosi, al 75% del loro valore nominale, per i Tier 2, invece, al 100%. Entro 60 giorni le nuove azioni emesse a seguito della conversione dei bond subordinati e assegnate agli investitori retail saranno acquistate dal Tesoro, che offrirà in cambio obbligazioni senior “per un controvalore pari al minore tra il valore di conversione e quello di acquisto”. In questo modo, quindi, sarà possibile evitare che vengano “premiati” comportamenti speculativi, come quelli di chi dovesse comprare bond subordinati a un prezzo basso sapendo di poter entrare in possesso di titoli con valore superiore. Con questa modalità lo Stato procederà al “ristoro” dei risparmiatori.

Per quanto riguarda gli azionisti, c’è da tenere conto che “l’effetto diluitivo dell’aumento di capitale sarà almeno del 95%”. Dunque all’orizzonte ci sono pesanti perdite, anche perché “il prezzo di emissione delle nuove azioni sarà a sconto del 15% rispetto ai vecchi titoli per gli obbligazionisti subordinati e del 25% per lo Stato”. Il ritorno alla quotazione a Piazza Affari è previsto per settembre, anche se la decisione su questo punto spetta alla Consob. Di certo il titolo non sarà più presente sul listino principale, almeno non nella fase iniziale di ritorno agli scambi.

LA CONTRAZIONE DEL CREDITO IN ITALIA

Le crisi di banche come Mps, Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca hanno creato non poche conseguenze sull’intero sistema bancario. E, naturalmente, anche sull’erogazione del credito, nonostante le politiche portate avanti dalla Banca centrale europea. Secondo l’Ufficio Studi della Cgia di Mestre, infatti, negli ultimi tre anni c’è stata una contrazione degli impieghi bancari alle imprese italiane pari a 62,4 miliardi di euro. I dati evidenziano un calo che interessa tutte le regioni, con l’eccezione del Molise. La contrazione del credito ha poi colpito in maniera pesante il Veneto. Se la media italiana è stata di un -6,8%, nella regione del nord-est si è scesi del 10,7%. La situazione è stata difficile anche nelle Marche (-10,4%) e in Calabria (-9,7%). A livello di province, Isernia ha fatto registrare una diminuzione del 19,5%, seguita da Mantova (-19%), Ferrara (-17,8%) e Rieti (-17,4%).

Paolo Zabeo, direttore della Cgia, ha evidenziato come nonostante questi dati l’economia del Veneto abbia tenuto, facendo registrare anche una crescita nei settori del manifatturiero e dell’edilizia. “Senza la crisi delle due banche popolari, ovviamente, le cose sarebbero andate ancora meglio, soprattutto per le piccole e piccolissime imprese che, tradizionalmente a corto di liquidità e poco capitalizzate, sono state le più colpite da questa stretta creditizia e, conseguentemente, le meno coinvolte dalla ripresa in atto”, ha aggiunto. Renato Mason, Segretario della Cgia, ha espresso l’auspicio che la commissione parlamentare d’inchiesta sulle banche possa far sì “che chi ha contribuito a dissestare i bilanci di molti istituti bancari sia messo nelle condizioni di non partecipare più alla vita civile di questo paese”.

© Riproduzione Riservata.