MONTE DEI PASCHI/ Ultime notizie. Mps e la bad bank di Unipol per le sue sofferenze (oggi 2 luglio 2017)

Monte dei Paschi, Lapresse

MONTE DEI PASCHI DI SIENA. MPS E LA BAD BANK DI UNIPOL PER I SUOI NPL

Monte dei Paschi attende per la prossima settimana un via libera definitivo dalla Commissione europea al piano di risanamento messo a punto e approvato dal cda di Rocca Salimbeni. Essendo andato in porto l’accordo con il Fondo Atlante per la cartolarizzazione dei crediti deteriorati, il tema degli Npl non è più problematico. Unipol ha deciso di affrontare la questione in modo diverso e venerdì è stato varato un piano di riorganizzazione del gruppo che prevede anche la costituzione di una bad bank in cui far confluire le sofferenze valutate al 20% del loro valore nominale (complessivamente pari a 3 miliardi di euro). Sui conti civilistici di Unipol, come spiega Repubblica, l’operazione non avrà impatti in quanto sarà compensata dalle plusvalenze derivanti dalla cessione di Linear e Unisalute alla controllata UnipolSai. Di fatto, quindi, i “costi” andranno a influire su quest’ultima società.

Carlo Cimbri, amministratore delegato del gruppo, ha spiegato che la creazione di una bad bank ha l’obiettivo di riuscire a gestire in proprio il recupero dei crediti in sofferenza, provando a massimizzare quindi i guadagni. Qualcuno ipotizza che in forza di questa operazione Unipol Banca possa diventare una good bank da cedere. Nel frattempo è stato disdetto l’accordo di bancassurance con Banco Bpm e questo porterà denaro nelle casse di UnipolSai, anche se non è ancora chiaro di quale entità. Per il momento la Borsa ha premiato il titolo di Unipol (salito del 2,67%), mentre UnipolSai ha perso il 3,63%. Tra gli analisti c’è infatti chi ritiene che il prezzo pagato da UnipolSai per Linear e Unisalute sia elevato.

MPS, ROSSI CHIEDE A PADOAN DI APRIRE UN CONFRONTO In occasione della riunione del tavolo aperto in Regione Toscana sulle banche, Enrico Rossi ha deciso di inviare una lettera a Pier Carlo Padoan, chiedendo di aprire un confronto con la Regione e i sindacati sui cambiamenti in atto nel sistema bancario regionale, dove oltre alla crisi di Monte dei Paschi si sono già dovuti fare i conti con quelli di Banca Etruria. Inoltre potrebbero esserci ripercussioni per le crisi delle banche venete in CariPrato. Nel settore lavorano circa 24.000 persone in Toscana, ci cui 15.000 nelle banche che sono in situazioni critiche. Gli esuberi previsti sono circa 3-4.000, ma non da escludere che tale cifra possa aumentare, visto che una certezza sui tagli da operare in Monte dei Paschi ancora non c’è.

“È in atto una trasformazione radicale del sistema bancario in Toscana, con ripercussioni epocali sia per gli assetti finanziari e economici, sia per i livelli occupazionali. Davanti a questo tsunami che ha avuto il suo epicentro in Toscana e Veneto, abbiamo la necessità di seguire da vicino ed essere partecipi delle intenzioni del governo”, ha detto il Presidente della Regione, che ha in particolare evidenziano che “si prospettano scenari delicati per tanti lavoratori ed è interesse di tutti che questi percorsi di per sé traumatici, non siano troppo penalizzanti”. Inoltre, essendo in arrivo gruppi bancari con direzioni non toscane, per Rossi “è necessario capire come intenderanno interloquire con il nostro tessuto economico, e quali saranno le ricadute sul terreno decisivo del credito”. Rossi ha intenzione di incontrare nelle prossime settimane sia i rappresentanti sindacali di Ubi Banca (che ha assorbito Banca Etruria) che quelli di Monte dei Paschi.

