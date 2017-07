BORSA ITALIANA OGGI/ Milano, news: Piazza Affari attende Draghi (20 luglio 2017)

Borsa italiana news, Lapresse

MILANO, PIAZZA AFFARI IN ATTESA DELLE PAROLE DI DRAGHI

La giornata di oggi sarà movimentata dalle Banche centrali. In prima mattinata tocca alla Bank of Japan. Non sono previste variazioni di politica monetaria, ma sarà interessante capire se all’orizzonte c’è qualche restrizione. Alle 10:30 verranno comunicate le vendite al dettaglio inglesi per il mese di giugno. Circa venti minuti dopo alcune aste di titoli di Stato spagnoli e francesi a lungo termine. Nel pomeriggio l'appuntamento economico più importante: la conferenza stampa di Mario Draghi dopo la riunione del board della Bce. Secondo alcuni, il Presidente dell’Eurotower potrebbe utilizzare parole più da falco, visto il miglioramento dell'economia dell'Eurozona e far intendere che a settembre il Tapering potrebbe essere annunciato. Alle 14:30 dagli Usa le richieste iniziali di sussidi di disoccupazione. Alla stessa ora l'indice di produzione della Fed di Filadelfia.

Ieri Piazza Affari ha chiuso con un +0,57% a quota 21.478 punti. I bancari sono stati misti con Unicredit che ha guadagnato lo 0,9% mentre Intesa Sanpaolo ha ceduto lo 0,49%. Male anche Ubi Banca che ha perso lo 0,51%. Male Saipem che ha lasciato sul terreno l'1,45%. Buona sessione per Fca che ha messo a segno un progresso dell'1,36% dopo che in mattinata viaggiava in territorio negativo. Ottima sessione anche per Stm che ha messo a segno un rally del 3%. Lo spread fra Btp e Bund si è attestato a 165 punti base, mentre il rendimento del Btp decennale è stato pari al 2,19%.

