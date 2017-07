MONTE DEI PASCHI/ Ultime notizie. Mps, in arrivo i decreti per la ricapitalizzazione (oggi 20 luglio 2017)

Monte dei Paschi, Lapresse

IN ARRIVO I DECRETI PER LA RICAPITALIZAZZIONE PRECAUZIONALE

Questa settimana dovrebbero arrivare i decreti attuativi del ministero dell’Economia e delle Finanze per avviare l’iter della ricapitalizzazione di Monte dei Paschi . È quanto riporta Radiocor, spiegando che il primo decreto servirà a far scattare il burden sharing, mentre il secondo servirà a a far partire la sottoscrizione di azioni della banca da parte del Tesoro, che dovrebbe arrivare a circa il 70% del capitale di Rocca Salimbeni. Secondo Il Sole 24 Ore, stanno poi per essere avviate (sembra la prossima settimana) le trattative tra i vertici della banca e i sindacati in relazione ai 5.500 esuberi volontari previsti dal piano industriale approvato dalle autorità europee. In particolare, entro quest’anno le uscite dovrebbero essere 1.500 e 600 sono già avvenute.

Intanto continuano le indiscrezioni circa i nomi dei nuovi vertici di Monte dei Paschi . Se la conferma di Marco Morelli alla carica di amministratore delegato sembra scontata, è decisamente più in bilico quella del Presidente Alessandro Falciai. Nei giorni scorsi si erano fatti i nomi di Carlo Salvatori e Lorenzo Bini Smaghi quali suoi sostituti, ma Il Giornale ne riporta altri. In particolare, si ipotizza che il Tesoro possa premere per nominare il dirigente del Mef Fabrizio Pagani, mentre il Pd avrebbe chiesto a Pier Carlo Padoan di prendere in considerazione il commissario alla spending review Yoram Gutgeld. Ma oltre che per la presidenza, ci sarebbe pressioni anche per ottenere qualche poltrona nel consiglio di amministrazione. Il Pd avrebbe fatto il nome di Carlotta de Franceschi, ex consigliera economica di palazzo Chigi. Pressioni per un posto nel board starebbero giungendo anche dai sindacati e dal Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi.

LE CONSEGUENZE PER OBBLIGAZIONISTI E AZIONISTI

Le conseguenze previste per i risparmiatori coinvolti nella vicenda Monte dei Paschi dopo il via libera alla ricapitalizzazione precauzionale. I detentori di obbligazioni subordinate subiranno una conversione in azioni: per i bond Tier 1, più rischiosi, al 75% del loro valore nominale, per i Tier 2, invece, al 100%. Entro 60 giorni le nuove azioni emesse a seguito della conversione dei bond subordinati e assegnate agli investitori retail saranno acquistate dal Tesoro, che offrirà in cambio obbligazioni senior “per un controvalore pari al minore tra il valore di conversione e quello di acquisto”. In questo modo, quindi, sarà possibile evitare che vengano “premiati” comportamenti speculativi, come quelli di chi dovesse comprare bond subordinati a un prezzo basso sapendo di poter entrare in possesso di titoli con valore superiore. Con questa modalità lo Stato procederà al “ristoro” dei risparmiatori.

Per quanto riguarda gli azionisti, c’è da tenere conto che “l’effetto diluitivo dell’aumento di capitale sarà almeno del 95%”. Dunque all’orizzonte ci sono pesanti perdite, anche perché “il prezzo di emissione delle nuove azioni sarà a sconto del 15% rispetto ai vecchi titoli per gli obbligazionisti subordinati e del 25% per lo Stato”. Il ritorno alla quotazione a Piazza Affari è previsto per settembre, anche se la decisione su questo punto spetta alla Consob. Di certo il titolo non sarà più presente sul listino principale, almeno non nella fase iniziale di ritorno agli scambi.

